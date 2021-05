Una niña de 2 años resultó herida en el abdomen tras una balacera registrada al atardecer de ayer en Franklin al 7900, zona noroeste de Rosario. La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Zona Norte por familiares en un vehículo particular. De acuerdo a las primeras informarciones policiales, la nena resultó herida en una balacera registrada cerca de las 18.30. Testigos indicaron en declaraciones a canal 3 que los disparos se escucharon tras el paso a gran velocidad de un auto y una moto. Sin embargo, los vecinos no pudieron identificar de dónde salieron los disparos. Ya son varios los niños que murieron o quedaron seriamente heridos en distintas balaceras en barrios de la ciudad de Rosario. La policía ha descubierto que la presencia de menores cerca de objetivos de agresión, "no frenan las intenciones de quienes quieren matar o causar un daño severo", dijeron.