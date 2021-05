Faltaban detalles, pero ya se superaron y Luca Vildoza será nuevo jugador de New York Knicks en la NBA, para sumarse a Facundo Campazzo y Gabriel Deck como el tercer argentino en el certamen y el decimoquinto en la historia desde el primer desembarco en 2000. El Baskonia, su actual equipo en la Liga Española, anunció su salida y lo despidió en las redes sociales, mientras que la agencia que lo representa le confirmó su llegada a los Knicks a la cadena ESPN. Aunque no es garantido, el contrato del ex jugador de Quilmes de Mar del Plata será por cuatro temporadas.

"¡Muchas gracias y mucha suerte, pibe!", publicó la cuenta del Baskonia en Twitter, junto con un video con los mejores momentos del argentino en el club. De esa manera confirmó la salida del jugador, que pagará una claúsula de rescición cercana a los dos millones de euros. "Club y jugador han alcanzado un acuerdo por el que el marplatense se desvincula de la entidad azulgrana e inicia una nueva etapa en su carrera profesional", comienza el comunicado de la entidad vasca.





La Confederación Argentina de Básquetbol también se hizo eco de la noticia y anunció el nuevo destino del base de 25 años. "¡Tenemos otro argentino en la NBA! Luca Vildoza es el nuevo fichaje de los New York Knicks, confirma la empresa que lo representa. El base se consolidó como figura mundial en Baskonia y nuestra Selección. Ahora toca nada menos que brillar en el Madison. ¡Que así sea, Luca!", publicó el organismo en las redes sociales.





El acuerdo para que Vildoza deje Baskonia incluye que el argentino pague los dos millones de euros de su cláusula de salida. Para ello utilizará parte de los 3,5 millones de dólares que cobrará hasta el final de la actual temporada, aunque difícilmente vaya a jugar en esta campaña en los Knicks. Primero, por un tema migratorio y de visa laboral, teniendo en cuenta que la fase regular de la NBA termina en diez días. Luego, por una cuestión sanitaria, ya que Vildoza debería superar seis análisis de PCR negativos antes de poder sumarse a los entrenamientos de su nuevo equipo. Y finalmente, por un tema deportivo ya que New York está en un gran momento y difícilmente arriesgue a probar a un rookie proveniente de Europa en los play offs.

Sin embargo, la estrategia de los Knicks, que tienen dinero disponible para gastar esta campaña y lo usarán para sumar ahora a Vildoza, es probar al ex jugador de Quilmes en los campamentos y Ligas de Verano y seguir su rendimiento en los Juegos Olímpicos, sin correr riesgos ante el interés de otro equipo o que su ficha se cotice mucho si el jugador se destaca en Tokio. Por eso, el contrato, similar al que firmó Deck, sólo tiene garantía por esta temporada. Los otros tres, por una suma de 13,6 millones de acuerdo a lo publicado por el periodista especializado Adrian Wojnarowski, los debe confirmar el equipo.

Subcampeón del mundo con la Selección Argentina en China 2019 y pieza clave en el equipo que irá a los Juegos Olímpicos, Vildoza es un base muy talentoso, que también puede cumplir la función de escolta. Tras surgir y brillar en Quilmes en la Liga Nacional, en 2017 se marchó a Vitoria para jugar en el Baskonia, histórico club español que siempre apostó por los jugadores argentinos. Allí fue creciendo en su juego y ganando protagonismo hasta convertirse en la figura del equipo que le ganó al Barcelona la final de la última Liga española. Su próximo será en la NBA y nada menos que en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.