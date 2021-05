Referentes del campo progresista español destacaron el legado del exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien renunció a la política como consecuencia del traspié en las elecciones regionales de Madrid. El diputado de Más País, Íñigo Errejón, denunció el "acoso personal intolerable" sufrido por su antiguo compañero de partido y valoró el "papel fundamental" que ocupó en la política. En la misma línea se expresó el exdirigente y confundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quien señaló que Iglesias se cansó de aguantar los "embates del aparato de poder español". Monedero recordó que Iglesias "ha cambiado la política de este país" y, frustrado por el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, aseguró que "España es algo más que Madrid". Por su parte la exalcaldesa y líder del ya disuelto Ahora Madrid, Manuela Carmena, fue más crítica al señalar que Iglesias "no estaba haciendo la política que la sociedad exigía", aunque confió en que el abultado triunfo de la derecha invite al progresismo a "hacer reflexiones profundas".

Con los 65 escaños conseguidos por el Partido Popular (PP), la agrupación conservadora suma más que las bancas obtenidas por los tres partidos de izquierda que se presentaron a los comicios (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos), que en total suman 58. De los tres el peor parado fue el PSOE, que con sus 24 escaños redujo en 13 los que tenía y empató con Más Madrid. Unidas Podemos mejoró los resultados de 2019, lo que no evitó la despedida de Iglesias. Tras su renuncia, el liderazgo del partido queda huérfano, y quien se postula para asumirlo es la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En rueda de prensa desde el Congreso, el diputado Íñigo Errejón resaltó "el papel fundamental que jugó en España" la persona junto a la que fundó Podemos, Pablo Iglesias. "Solo puedo desearle lo mejor en esta nueva etapa. Ha sufrido un acoso personal intolerable que debe cesar de inmediato, debería haber cesado hace mucho tiempo", manifestó el máximo responsable de Más País.

Más Madrid y su candidata, Mónica García, fueron una de las sorpresas de la noche del martes. Errejón intentó evitar la euforia el miércoles por la mañana y se limitó a subrayar que su formación intentará "seguir igual", trabajando en el Congreso "sobre temas de la vida cotidiana". Además señaló que el partido que se escindió de Podemos en 2019 continuará "sembrando para un espacio político verde de futuro y una alternativa periférica y de izquierdas, pero pegada a los territorios".



Por su parte, Juan Carlos Monedero lamentó la victoria de la candidata derechista del PP, Isabel Díaz Ayuso, y destacó la postura de Pablo Iglesias. "Él había expresado el cansancio. No es sencillo aguantar durante siete años los embates cotidianos diarios del aparato de poder de este país", destacó Monedero, mencionando la persecución de la justicia y los medios de comunicación. El politólogo destacó que, pese a la derrota, ha "mejorado el resultado de Unidas Podemos en Madrid". En efecto, el partido de izquierda sumó casi 80 mil votos respecto a la votación de 2019, lo que permite pasar de siete a diez bancas en el Parlamento de Madrid.

En una entrevista con Canal 3 de Cataluña, Monedero manifestó que Iglesias hizo un "análisis muy honesto que contrasta mucho con lo que se planteaba siempre, que solamente le interesan los cargos y demás", ya que "ha dejado la vicepresidencia, ha ido a la pelea en Madrid y ahora se va" de la política. En ese sentido, para el exdirigente español el resultado "demuestra como dijimos hace siete años que no estábamos en política para quedarnos".

Sobre la reelecta presidenta de la Comunidad de Madrid, Monedero recordó que su gestión "de las residencias o de la pandemia ha sido terrible: tenemos las cifras más altas de fallecidos y contagios y las ucis más colapsadas". El confundador de Pondemos señaló que los resultados de la elección demostraron que "ha sido más eficaz confrontar contra el gobierno central en vez de hacer un repaso a la gestión de Díaz Ayuso", y destacó que "la gran preocupación es que a partir de hoy vamos a ver un intento de incendiar nuestro país".

Sin embargo Monedero remarcó que "no es extrapolable al país" lo ocurrido en la capital española. "Lo que puede servir en Madrid creo que es precisamente lo que imposibilita al PP gobernar en España. Es decir que cuando los bancos le han quitado la sede de Génova no es por cambiar de sede, porque la construyeron robando, sino porque no pueden pagarla y los bancos han dicho: Como no vas a gobernar en España durante mucho tiempo devuélveme mi sede", aseguró.

En tanto la exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, planteó que el abandono de la política de Pablo Iglesias era algo que se veía venir. "Desde hacía algún tiempo se evidenciaba que Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía. Él era consciente de que se estaba equivocando y de que iba en una ruta en la que era muy difícil volver atrás sin quedarse fuera", dijo en contacto con Canal 3.

Para la exdirigenta de Podemos fue "un error importante la postura que tomó el señor Iglesias hablando constantemente del fascismo sin darse cuenta de cuál es la situación de la sociedad española actual". A pesar del abultado triunfo de Díaz Ayuso, la exmiembro de Más Madrid tiene la esperanza de que la experiencia sirva para que la izquierda haga una reflexión profunda. "De los errores se aprende y el progreso se consigue a base de errores, aciertos y rectificaciones", sentenció.