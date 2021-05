La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mary Kay Carlson, visitó al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No pareció un gran ejercicio de la diplomacia, teniendo en cuenta el particular momento de enfrentamiento entre el gobierno de Alberto Fernández y la administración porteña. Parece obvio que la reunión iba a crear suspicacias, aunque los protagonistas afirman que estaba prevista hace varias semanas. De todas maneras, nadie desconoce el corazón amarillo de los sectores conservadores de Washington.

Según los funcionarios porteños en ningún momento se planteó la posibilidad de que CABA compre vacunas, algo que alentaron varios dirigentes de Juntos por el Cambio. La versión oficial de los allegados a Larreta es que el encuentro fue de respaldo a las gestiones del gobierno nacional en tres niveles:

* Destrabar las 900 mil dosis de AstraZeneca cuyo elemento activo -antígeno- se fabricó aquí en Garín, en la planta de mAbxience, pero que el laboratorio británico no envió todavía a la Argentina en forma de vacunas terminadas incumpliendo los contratos. Hay mucha confusión sobre esas 900 mil dosis, pero las fuentes de AstraZeneca dicen que no están retenidas por el gobierno norteamericano sino frenadas por un control de calidad del mismo laboratorio.

* Reclamar que Estados Unidos libere otras 60 millones de dosis, también de OxfordAstraZeneca, que el gobierno norteamericano no autorizó y que no se van a aplicar en el país del Norte. Ahí hay un tema semi-burocrático que consiste en que, al no estar autorizadas por la FDA norteamericana, tampoco se pueden exportar. Sin embargo, Washington hizo una excepción y mandó partidas a Canadá y México por lo que también podría disponer que esas dosis se entreguen a los países latinoamericanos. A la Argentina, por contrato, debería tocarle el 20 por ciento. Eso sí depende del gobierno de Estados Unidos.

* Finalmente, Larreta habría pedido que la administración de Joe Biden haga cumplir las entregas de los laboratorios al programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud. Las farmacéuticas le dieron la espalda a la OMS y en ese programa la Argentina tiene compradas 9 millones de dosis. El jefe de gobierno pidió, de paso, que se amplíe la cantidad disponible para el país.

Parece evidente que, tras el choque en la Corte Suprema, la administración porteña quiere bajar el tono de la confrontación, sobre todo porque está expuesta ante la cantidad de contagios y muertes de los últimos días. De manera que se dio a conocer una versión light del encuentro con la funcionaria norteamericana aunque resulta difícil saber lo que ocurrió puertas adentro.