Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a Albertof, socio desde mayo de 2019.



Mini Bio: Nací en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Vivo en San Martín, Gran Buenos Aires. Soy Psicólogo Clínico y me fui especializando en Terapia Familiar, llegando a ser profesor de posgrado en Terapia Familiar.

Desde los cinco años mi familia se trasladó a Capital donde viví en tres barrios. He sido muy amiguero, de jugar en las calles, en los potreros, en clubes en los que desarrollé actividades deportivas y sociales donde lo grupal era lo que más me interesaba.

Desde el ´77 al ´84 tuve que hacer un viaje imprevisto al exterior. Y al regresar, ya con una familia conformada, en el comienzo de la democracia, ejercí mi profesión. He sido parte de un Coro Teatral Humorístico durante dieciocho años. Me gusta cantar, leer, el teatro, el cine. Y desde hace unos seis años escribo cuentos, relatos, microficciones y poesías.



Tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado comencé a escribir poesías, una tras otra y se me ocurrió crear “Arteporsantiago”, un colectivo artístico por los derechos humanos. En él participamos Artistas plásticos, Músicos, Escritores, Actores y Actrices, Titiriterxs, Fotografxs, Bailarines. Todos comprometidos con la memoria la verdad y la justicia, desde nuestro arte y cerca del pueblo, en las calles, en las universidades, hospitales, sindicatos forjando cultura contrahegemónica.

Tu historia con el diario:

Me fui del país con el registro de “Laopinión” y al regresar tuve la necesidad de encontrar un diario con ese perfil. Compré Página/12 el primer día de edición y jamás lo abandoné. Es parte de mi vida, de mi cultura. Me hace pensar, reflexionar, estar bien informado. Tiene mucho vuelo intelectual que aporta al conocimiento en todos los temas que trate. Recuerdo que siempre me parecieron geniales los “títulos” de cada edición con esa condensación exacta y graciosa de la noticia del día.

Mis lecturas favoritas son:

Las historietas y dibujos de Rep que me saben a poesía; las contratapas de Sandra Russo, Juan Forn, José Pablo Feinman, Osvaldo Bayer, Fernanda García Lao. En cuanto a columnistas en Economía me parecen imprescindibles Alfredo Zaiat y Florencia Barragan. Eduardo Febbro columnista exquisito y también Raúl Kollmann. En Cultura se destaca Silvina Friera y muchos más periodistas de nivel que aprecio leer.



Me suscribí a Página/12 porque siendo uno de los bastiones informativos y culturales contrahegemónicos, estaba a punto de quebrar. Y hay que sostener a los que nos sostienen.



Me parecen positivas todas las iniciativas generadas por la comunidad Página/12 en cuanto se le permite al lector un rol interactivo. Debo confesar que participo de un Club de escritores propuestos a los [email protected] y resultó un grupo de muy buen nivel, de alta empatía, en el que todos producimos cuentos o poemas con gran motivación y creo que es muy importante el compartir una misma ideología y también gozamos de una coordinación excelente de parte de la responsable del diario.