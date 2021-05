El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, pondrá suplentes para enfrentar el sábado a Patronato por la Copa de la Liga Profesional de fútbol, en tanto el arquero Esteban Andrada sigue aislado en Ecuador cumpliendo el protocolo de 14 días por haber dado positivo de coronavirus.



La idea del técnico es utilizar el sábado a aquellos jugadores que habitualmente no son titulares y que necesitan minutos de juego, ya que Boca está clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga



De esta forma guarda a sus mejores futbolistas para el importante encuentro ante el Santos del próximo martes en Brasil, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.



El posible once que utilizará el fin de semana es con Javier García; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Renzo Giampaoli o Marcos Rojo y Emmanuel Mas; Leonardo Jara, Jorman Campuzano o Ezequiel Fernández y Gonzalo Maroni; Exequiel Zeballos, Franco Soldano y Agustín Obando.



En la practica de esta mañana en el predio de Ezeiza, Russo utilizo en un táctico a tres jugadores que viene de tener Covid como Zambrano, Rojo y Campuzano.



El peruano jugará desde el arranque ante Patronato, mientras que Campuzano está esperando el resultado del hisopado y de dar negativo también sería de la partida.



En el caso de Andrada, que sigue aislado en una habitación del Hotel Hilton de Guayaquil acompañado por un integrante del cuerpo médico del club, se realizó este jueves un nuevo hisopado PCR que, de dar negativo, agilizaría su posible vuelta al país.