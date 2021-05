Lanús fue al estadio Defensores del Chaco a jugarse una carta brava con juveniles, pensando más en la Copa de la Liga Profesional, y le salió bien porque en la nueva sede paraguaya de este partido de la tercera fecha venció en la madrugada de este viernes al colombiano La Equidad, por 1 a 0, logró su segundo triunfo como visitante en el Grupo H y renovó sus sueños de clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.



Ahora Lanús deberá jugarse todas sus cartas el próximo jueves a las 19 en Porto Alegre, donde enfrentará al líder del grupo con puntaje ideal, Gremio, que alcanzó este jueves una diferencia de gol de +10 al aplastar a Aragua, de Venezuela, por 8 a, 0, con un tanto del argentino Diego Churín y los restantes de Luiz Fernando y Ferreira, ambos en dos oportunidades cada uno, Diego Souza, Andrés Hernández (en contra) y Maicon, de penal.



De esta manera Gremio lidera con 9 puntos, escoltado por Lanús con 6, al que sigue La Equidad con 3 y cierra Aragua sin unidades.



El técnico Luis Zubeldía apostó a la audacia y frescura de los juveniles para afrontar este partido pensando en el encuentro del próximo domingo a las 18 frente a Talleres, de Córdoba, como local, en busca de un lugar entre los clasificados a los cuartos de final de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.



La AFA corrió 45 minutos este partido así como los otros dos en que están involucrados los equipos que pugnan por ese mismo lugar en la zona, Independiente que visitará a Huracán y Unión que hará lo propio con Colón, en el clásico santafesino.



Y esa apuesta del técnico "granate" le salió bien, porque La Equidad, de buen andar en el campeonato colombiano, se vio sorprendido por el juego vertical de los argentinos, que realizaba transiciones cortas y desarrollaba pases precisos para los delanteros o los volantes lanzados al ataque.



Y así fue que a los 27 minutos Franco Orozco salió del área para hacerle espacio a la llegada desde atrás de Lucas Vera, que concretó picándole la pelota por encima del cuerpo y de zurda al arquero Cristian Bonilla.



La diferencia no implicó sin embargo variantes en las posturas de ambos equipos, ya que La equidad no reaccionó, por mérito de Lanús que no lo dejó, ya que lo siguió presionando y atacando.



Así, el arranque de la segunda etapa marcó una proyección de la primera mitad, ya que los más experimentados jugadores colombianos parecieron sentir el intempestivo viaje a Paraguay dado el cambio de sede producto de los conflictos sociopolíticos que se viene registrando en su país.



De hecho Lanús tuvo finalmente un viaje más corto hasta Asunción que el plantel de La Equidad desde Bogotá hasta la capital paraguaya.



Y el partido lo terminó de ganar Lanús en los duelos individuales, donde siempre prevaleció el desparpajo de sus juveniles futbolistas que terminaron irritando a sus más experimentados rivales, al punto de provocar primero la expulsión del zaguero central Yefferson Mena y luego una escaramuza en la que también debió recibir la tarjeta roja Walmer Pacheco.



Y con un hombre más en los últimos 10 minutos fue en pos de aumentar la ventaja, a conciencia de que la diferencia de gol será fundamental para cimentar sus aspiraciones de clasificación a la segunda ronda (pasa solamente el primero del grupo), aunque primero deberá concretar otra hazaña como visitante que será la de ganarle nada menos que a Gremio en su casa de Brasil. En Lanús los tres puntos fueron para los de Porto Alegre.