DOMINGO 9

MÚSICA



Peteco Carabajal Folklore en casa, el programa de la Dirección General de Música, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad presentan la segunda temporada del ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que seguimos viviendo. Hoy desde la casa de Peteco Carabajal, referente, compositor, cantor e instrumentista santiagueño. El músico encara un nuevo proyecto musical desde julio del año pasado, llamado Riendas Libres y que lidera junto a su hijo Homero, con quien comparte la composición de nuevas músicas, y la bombista y baterista Martina Ulrich.

A las 21, a través del Canal de la Ciudad. Después disponible en https://www.youtube.com/channel/UChwBBAQIKBHtlq8dfRPvY_Q

Tangorra La orquesta presenta Soltar, su tercer álbum de estudio. Once canciones en las que el Tango se funde con el beat electrónico. Tangos oscuros y dinámicos, milongas y vals futuristas con ritmos urbanos componen el paisaje sonoro de este nuevo álbum. Soltar posee además de piezas de autoría propia, versiones de clásicos del género y también de compositores contemporáneos. Orquesta Atípica Tangorra son Fran Borra en bajo y programaciones, Mikele Borra en bandoneón, Laura Vigoya Arango en voz, Cecilia Giles en violín, Agustín López en guitarra y arreglos, y Christian Perigo en piano.

Disponible en https://tangorraorquesta.com/

Nación Ekeko Presenta su tercer disco titulado Qomunidad. El álbum es una obra que cuenta con la participación de artistas de todo el mundo, entre ellos VengaVenga (Brasil/Portugal), Arbolito (Argentina), Muerdo (España), Julieta Venegas (México), entre otros. Cuando en 2012 Diego Pérez fundó Nación Ekeko, llevaba ya poco más de una década recorriendo buena parte del continente con su solo objetivo: conocer a profundidad las músicas de los pueblos originarios. Poco a poco, mientras la experiencia y los aprendizajes aumentaban, comenzó a trabajar en un sonido que le permitiera renovar las identidades, plantear encuentros culturales y hablar del presente desde las raíces.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCTaFYQUa3Aci0hxO-3macOw

ETCÉTERA

Convocatoria Orquesta Popular del Conti A partir de mayo y durante todo el año, la Orquesta Popular del Conti dirigida por Nora Sarmoria abre una nueva convocatoria dirigida a músicos/as de latinoamérica interesados/as en participar de esta experiencia. Participarán además referentes de la música sudamericana de diversos países, quienes compartirán su experiencia en el desarrollo de los arreglos de sus músicas. El repertorio abarcará ritmos sudamericanos. Se abordarán los ritmos desde la percusión y cómo se orquestan en instrumentos graves y agudos. A su vez, Nora Sarmoria explicará los arreglos del tema a ejecutar dando un audio de referencia. La plataforma de trabajo a utilizar será Google classroom.

Más información en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

LUNES 10

ARTE

El canon accidental El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una muestra virtual dedicada a la exposición El canon accidental: Mujeres artistas en Argentina (1890-1950), con curaduría de la investigadora Georgina Gluzman, que reúne más de 80 obras realizadas por 44 artistas, muchas de ellas ignoradas o desconocidas. El micrositio sobre la muestra cuenta con imágenes en alta resolución de todas las obras exhibidas, textos críticos de los tres núcleos temáticos que la estructuran, biografías de las artistas participantes y otros materiales de difusión. Reúne pinturas, dibujos, grabados, fotografías y esculturas provenientes del acervo del Bellas Artes, museos provinciales y municipales y colecciones particulares.

Disponible en https://canonaccidental.bellasartes.gob.ar/

León Ferrari Desde septiembre de 2020, el Museo Nacional de Bellas Artes presentó León Ferrari, centenario en Bellas Artes, una serie de acciones, propuestas virtuales y exhibiciones para celebrar los cien años del nacimiento del artista argentino. Para quienes no conozcan la obra de Ferrari o quieran redescubrirla, se presenta una selección de medio centenar de imágenes de sus piezas más significativas, de formatos diversos y referidas a distintas épocas de su producción. También se incluyen más de 30 testimonios audiovisuales de Noé Jitrik, Silvio Rodríguez, Ticio Escobar, Tamara Stuby, Nora Hochbaum, Fabián Lebenglik, Luis Felipé Noé, Diana Dowek, Regina Silveira, Luis Camnitzer, Eduardo Grüner, entre muchas otras personalidades del arte y la cultura convocadas para reflexionar sobre su pensamiento y su trayectoria artística. También puede verse de forma gratuita Civilización, filme rodado por Rubén Guzmán en 2012 que recorre su trayectoria. El nuevo micrositio reúne todo el material compartido, a modo de homenaje, en la página web del Museo.

Disponible en https://leonferrari.bellasartes.gob.ar/

MÚSICA

Julián Oroz Hay un lugar es el cuarto álbum de estudio del cancionista rioplatense Julián Oroz. Grabado entre finales de 2019 y finales de 2020 en el estudio Fábrica de Música, el más reciente trabajo del compositor cuenta con sieste canciones que reflexionan acerca de la soledad, el presente y el reencuentro con uno mismo. Fiel al formato canción y a la fusión de ritmos latinoamericanos que ha caracterizado su camino musical, Oroz despliega en esta última entrega un recorrido por las distintas influencias que lo han marcado y lo han ayudado a encontrar su lugar, sus canciones. Cuenta con la participación de Inés Errandonea, Nicolás Soares Netto, Victor Borgert, Juani Rashplash, Viviana Ghizzoni y Charly Valerio. El arte de tapa estuvo a cargo de Herlo Ramone y la masterización fue hecha por Andrés Mayo.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC1NxSNv3I8BTSZQljLdvUjA

ETCÉTERA

Premio Kenneth Kemble La Subsecretaría General de Cultura de San Isidro presenta una nueva edición del Premio Artes Visuales Kenneth Kemble. Del 3 mayo al 27 de junio estará abierta la convocatoria para proyectos en desarrollo, con importantes premios en efectivo y tutorías profesionales a los ganadores. El certamen está dirigido a un amplísimo abanico de abordajes, procedimientos y disciplinas. En su cuarta edición, el certamen, que homenajea al destacado artista que vivió en Martínez y renovó el lenguaje artístico de nuestro país en los años 50, abarca un amplio espectro de disciplinas, como intervenciones, pintura, fotografía, gráfica/grabado, dibujo, video, producciones digitales, nuevas tecnologías y escultura, performances y muchas otras. El jurado estará formado este año por la licenciada en Historia del Arte, investigadora, curadora independiente y directora del Museo Municipal Eduardo Sívori Teresa Riccardi, y los artistas visuales Miguel Harte y Rosalba Mirabella.

Más información en http://cultura.sanisidro.gob.ar/

MARTES 11

CINE

Encuentro de cine europeo Hasta el 30 de mayo sigue de manera gratuita con 19 películas de 14 países. Se trata de la edición número 17 de un evento que, hasta tiempos recientes, se desarrollaba de manera presencial. El programa incluye títulos como Helsinki Mansplaining Massacre, de Ilja Rautsi, una comedia de terror sobre “la lucha desesperada de una mujer por sobrevivir a una horda de hombres con egos frágiles”; o el alucinado largometraje francés Los jóvenes salvajes, de Bertrand Mandico, sobre cinco chicos de buena familia que cometen un acto salvaje y son encerrados en un barco atrapados en un viaje que se transforma en un crucero represivo.

Disponible en https://www.cineueargentina.com/

ARTE

Cuando las papas queman La artista argentina Jazmín Grinbaum presenta un proyecto que plantea cuestiones relacionadas con la verdad y con lo primigenio: ”la artista propone una vuelta al núcleo, al fondo de lo que nos configura. Sin embargo, para conocer la verdad debemos conocer primero el peligro. Las papas deben quemar. What matters most is how well you walk through the fire, reza la cita de Bukowski bordada en oro y seda. Y Jazmín nos pregunta (se pregunta) ¿qué pasa cuando las papas queman? Que la verdad emerge; lo básico, lo simple, lo primigenio, el origen, lo real, la raíz o el tubérculo”.

En Revolver Galería, José León Pagano 2750. Gratis.

Guillermo Iuso El artista presenta su muestra Gloria que delata una sumisión a la fantasía. “Iuso fantasea con la verdad. Trabaja para llegar al meollo de la pobre realidad y transformarla en una epifanía con forma de torta o escudo. Enseña a evitar que la verdad sorprenda. Habla encima de ella, la interrumpe. La tapa como si fuera una pintura mala que sabemos que puede ser algo mejor porque el tiempo nos dijo su secreto. Cuando narra un síntoma o una peripecia, una evocación o una anécdota, hace otra cosa más. Adentro de la frase se cocina otra, paranoica y sabia, que siempre dice lo mismo: ´esto puede volver a pasarme´. Es ahí donde su obra se templa y queda lista para jugar a la psicología, que es como la psicología pero más lisérgica y experimental” (Juan Laxagueborde, del texto de sala).

En Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

ETCÉTERA

Gráfica-grafía El Centro de Arte Sonoro presenta una colección de siete publicaciones digitales producidas en el marco de la exposición Emergencia y nostalgia, gráficas y grafías en la experimentación sonora. Se trata de un conjunto de ensayos, partituras gráficas, fanzines y obras visuales producidas especialmente por encargo del CASo por el sello Amor Loco, Alan Courtis, Agustín Domínguez, Gabriela Areal, Micaela Pérez, Pat Pietrafesa y Tomás Spicolli. Estas piezas expanden las problemáticas de la exposición, indagando en las múltiples exploraciones gráficas de las escenas de la música y el arte sonoro en Argentina: desde el punk y la composición electroacústica hasta el experimentalismo sonoro, el do it yourself y el reduccionismo.

Disponible en https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

MIÉRCOLES 12

CINE

Michelangelo infinito El Museo Nacional de Bellas Artes presenta Al Cinema! Edición Bellas Artes-Rosario, un ciclo de películas italianas que están disponibles para ver de forma gratuita durante mayo y junio. El ciclo ofrecerá seis películas contemporáneas que no pasaron por las salas comerciales de nuestro país. A partir del hoy se verá Michelangelo Infinito, de Emanuele Imbucci; un recorrido por la obra de Migel Ángel protagonizada por dos actores (Enrico Lo Verso como Michelangelo, e Ivano Marescottti como su biógrafo, Vasari, en parte creador del mito) que permiten reconstruir algunos elementos clave. Disponible durante cinco días.

A las 18. El espectador debe completar un formulario de inscripción en la plataforma Eventbrite

ETCÉTERA

Pizarnik 85 años En el 85 aniversario del nacimiento de la gran poeta argentina Alejandra Pizarnik, el Centro Cultural Kirchner actualiza la lectura de su obra con una selección de sus poemas, acompañados por palabras de Mónica Sifrim y fotografías de Sara Facio. “Su figura es una de las más potentes del imaginario literario del país. Sus poemas se erigieron como una de las manifestaciones líricas más originales y profundas de nuestra literatura. Alejandra Pizarnik publicó su primer libro en 1955, con la ayuda financiera de sus padres, hasta convertirse tal vez en la poeta más leída. Tan potente como inasible, Pizarnik, así, por el apellido como Rimbaud: dueña de una disidencia intuitiva y autora de la obra más emocionante de nuestra lengua”.

Disponible en https://cck.gob.ar/pizarnik-85-anos/11863/

Provincias y Nación El nuevo ciclo de charlas virtuales del Museo Histórico Nacional tiene como objetivo analizar el desarrollo histórico de distintos procesos y problemáticas nacionales en ámbitos provinciales. Diversos temas de la historia "general" del país se observan en una escala más reducida, atendiendo a las variaciones en esas unidades políticas fundamentales en Argentina que son las provincias. Cada charla se ocupa de una temática en tres espacios diferentes, mediante la exposición de especialistas provenientes de universidades de diversas provincias y también del exterior. Hoy: "El peronismo clásico" a cargo de Oscar Aelo (provincia de Buenos Aires), Adriana Kindgard (Jujuy) y Juan Vilaboa (Patagonia).

Con una frecuencia quincenal, los miércoles a las 17.30 en vivo por el Facebook @museohistoriconacionalargentina. No requiere inscripción previa.

ARTE

Manual de Historia Argentina “Al observar los óleos de Javier Velasco lo primero que sobreviene es un recuerdo de la escuela, lugar en el cual nos indicó en qué creer, cómo interpretar y cómo sentir los sucesos de la Historia Argentina. Estas indicaciones respondían a las necesidades del Estado que buscó armar desde finales del siglo XIX un panteón de héroes con los cuales conculcar un sentimiento de Patria sobre una población heterogénea que debía formar a la nueva Nación. Los doscientos años que median entre los sucesos y las pinturas de Javier permiten la perspectiva y el revisionismo, además del estilo entre el juego de los soldaditos y el humor negro. La mezcla, la mezcolanza, campea en las imágenes de estas refriegas: explosiones estrafalarias, cabezas que vuelan, chijetes de sangre alternan con el rigor histórico del color de los uniformes realistas y patriotas”. Hasta el 22 de mayo.

En Galería Mar Dulce, Uriarte 1490. Gratis.

JUEVES 13

ETCÉTERA

En tiempo irreal En el contexto del cierre temporario del edificio de Fundación Andreani por la situación sanitaria, se presenta un ciclo de clases abiertas de filosofía que aborda la obra de pensadores contemporáneos. Para la primera edición, cuatro docentes de universidades nacionales compartirán sus miradas acerca de cuatro filósofos contemporáneos. Las clases se irán subiendo al canal de YouTube de Fundación Andreani. Comienza con Donna Haraway por Danila Suárez Tomé; y los jueves siguientes: Roberto Esposito por Edgardo Castro, Giorgio Agamben por Flavia Costa, y Peter Sloterdijk por Margarita Martínez. Las clases están planteadas como una primera aproximación, con un lenguaje claro y accesible para quienes no están familiarizados con los autores. Dan un pantallazo de algunos conceptos clave de sus obras y sirven a la vez de puerta de entrada e invitación a profundizar.

A las 19, en https://www.youtube.com/channel/UCfgYteZS1iVCaAa7hSoSK1w

Seminario Permanente de Arte Argentino El Museo de Arte Moderno presenta la tercera edición del SPAA-Seminario Permanente de Arte Argentino, un ciclo de cursos sobre arte argentino que exploran la colección del museo. Como el año pasado, en 2021 el programa se realizará enteramente en plataformas digitales. El seminario propone profundizar en los períodos históricos y los artistas presentes en la colección, así como indagar en los ejes y artistas que forman parte de las exposiciones temporales del museo. Se organiza anualmente a través de siete módulos no consecutivos ni correlativos con inscripción libre y gratuita. Tres de ellos trabajan en clave historiográfica; y otros cuatro módulos se proponen desarrollar temáticas presentes en las exposiciones del museo.

Disponible en https://museomoderno.org/

CINE

Javorái Charla abierta con Yaguá Pirú Cine y presentación de la serie Mujeres entre Fronteras. En el marco de la muestra Y Pora de Julia Rossetti. Hoy se liberará durante 24 horas el capítulo “Religión compartida”, uno de los ocho que componen la serie documental Mujeres entre fronteras, dirigido por Clarisa Navas y co-guionado por Liz Haedo. Sobre la serie: "Vivir cruzando límites, trabajar en un país durante el día y a la noche volver al otro, pasar cosas para ganarse la vida, pescar desde el suelo argentino pero en aguas paraguayas. Son sólo algunas de las historias protagonizadas por estas mujeres, que a diario desafían la concepción de las fronteras y sus límites". Y Pora es un proyecto ideado por la artista correntina Julia Rossetti en el marco del programa Voces de la Casa y la Beca Activar Patrimonio, con el acompañamiento del Centro de Arte Sonoro (CASo). Se trata de una intervención sonora y audiovisual que será parte del patio del Museo Casa de Ricardo Rojas dialogando con los personajes representados en el frontispicio.

Disponible en https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

FOTOGRAFÍA

La fotografía en los Museos Nacionales La publicación brinda acceso a la colección fotográfica de los museos nacionales que tienen este tipo de patrimonio. En una primera etapa la investigación incluyó los acervos fotográficos de doce de los veintiséis museos nacionales, que abarcan alrededor de 50 mil fotografías. Ya está en marcha el relevamiento de los museos que serán parte del segundo tomo. Muchos de estos museos albergan imágenes producidas por autores que forman parte de la historia de la fotografía argentina y también ejemplares de antiguos procesos como los daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos o copias a la albúmina, los cuales dan cuenta de la evolución técnica del medio desde sus inicios.El libro estará disponible en las bibliotecas y archivos de todos los museos nacionales y otras bibliotecas públicas del país. La versión digital se puede consultar en la cuenta de Issuu.com del Ministerio.

Disponible en https://www.cultura.gob.ar/

VIERNES 14

CINE

El último testigo El programa Tres clásicos del Cine Coreano está integrado por tres largometrajes que demuestran la enorme vitalidad y diversidad de la producción cinematográfica de la República de Corea en las décadas previas al reciente “boom” del cine surcoreano. Se exhibirán, en copias restauradas por el Korean Film Archive, La madre alquilada, del prolífico Im Kwon-taek, y la obra maestra de Hyun-mok, La bala perdida. Hoy se verá El último testigo (1980), de Lee Doo-yong. El detective Oh sale en la búsqueda del responsable de la muerte de Yang, asesinado a golpes en una tranquila ribera sin motivo aparente ni testigos del hecho. Mientras deambula por el paisaje invernal de la provincia de Jeolla y Seúl se ve atrapado en una historia de traiciones y crímenes. La censura en el momento del estreno eliminó casi cincuenta minutos del metraje total, restaurados varias décadas después.

A las 19, disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

Foco Néstor Frenkel Comunidad Cinéfila presenta un foco especial sobre el cine de Néstor Frenkel que estará acompañado por la exhibición gratuita de su más reciente estreno, Los visionadores, y una charla con el director. El ciclo presenta cuatro de sus ensayos documentales: Buscando a Reynolds, Amateur, El gran simulador y Los ganadores. Del 8 al 14 de mayo estará disponible Amateur. A mediados del siglo pasado, con la difusión masiva del formato Súper 8, el hombre común tuvo por primera vez la posibilidad de hacer cine. Cine hogareño, familiar, amateur. Esto afectó particularmente a Jorge Mario, un odontólogo concordiense que a los 10 años de edad había presenciado la filmación del western pampeano "Martín el Gaucho" de Jacques Tourneur. Hoy, a los 70 años de edad y 40 años después de la realización de su western amateur al que llamó Winchester Martin, este autodidacta quiere filmar su propia remake. El domingo 16 de mayo se realizará una proyección especial gratuita de Los visionadores, última obra del director presentada en el BAFICI de este año, acompañada por una charla en vivo desde el IG @comunidadcinefila.

Entrada: $160. Disponible en https://www.comunidadcinefila.org/

TEATRO

Esto no es una emergencia Tres mujeres en un pozo se preguntan cómo y cuándo llegaron allí. Su única conexión con el exterior es una luz a la que le hablan. Escrita por Nancy Lago y dirigida por Vilma Rodríguez, Esto no es una emergencia forma parte de la iniciativa Nuestro Teatro, un concurso de obras teatrales impulsado el año pasado por el Teatro Nacional Cervantes con la finalidad de estimular a los autores y generar contenidos, justo cuando la pandemia comenzó a obligar a mantener –entre tantas otras cosas– los teatros cerrados. Grabados sin público en la sala, todas las obras de este ciclo están disponibles gratuitamente a través de las plataformas digitales. Con las actuaciones de Eugenia Alonso, Paula Fernández Mbarak y Julieta Vallina.

Disponible a través de Cervantes Online, https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

Las oceánicas En un cuarto de hotel de una ciudad balnearia, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Storni y Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo de los vaivenes y asperezas del exterior. Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. Las incipientes poetas se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. Recientemente estrenada en el Teatro Cultural Morán con dirección de Manuela Méndez, esta obra de Lucila Rubinstein acaba de ser publicada por la editorial Policarpo, y la presentación virtual del libro incluye lecturas de ciertas escenas con la presencia de sus intérpretes –Delfina Colombo, Stephanie Troiano y Fabián Carrasco–, entrevista a la dramaturga y a la directora.

Disponible a través del IGTV de @policarpoediciones. Gratis.

SÁBADO 15

ETCÉTERA

Fiesta de la lectura En cada cambio de estación, Malba Literatura organiza una nueva edición de la Fiesta de la Lectura. Este año, en el marco de la pandemia, tendrá formato virtual para llegar a la casa de las y los lectores, de todas las edades. En esta edición se brindará un acercamiento a los saberes del libro a cargo de ilustradores, narradores, filósofos, libreros e historiadores que dialogarán con el público, proponiendo nuevas formas de pensar nuestra biblioteca. A partir de las diferentes actividades, se propone pensar la lectura en este contexto de retracción de los vínculos sociales, su potencialidad, su utilidad como herramienta transformadora, su rol de crear puentes de imaginación y potenciar los usos del tiempo y el espacio para la lectura en la casa. Durante todo el día,todas las actividades son virtuales y gratuitas. Participan Liniers, Nicolas Schuff, Lucas Soares, Leticia Obeid, Françoise Waquet (Francia), Diamela Eltit (Chile), Cecilia Fantiy y el grupo Piel de Lava, entre otros.

A partir de las 11, en https://www.youtube.com/channel/UCFEZGgywUJ6nG_tCJp-tbUA

MÚSICA

Sebastián Loiácono El trío del saxofonista interpretará reconocidas canciones de la era del Swing. Con Sebastián Loiácono en saxo tenor, Julia Moscardini en voz y Pablo Raposo en piano. En 2019, Loiácono realizó conciertos con Carl Allen, Clarence Penn y Cyrus Chesnut, en sus respectivas visitas a Argentina. En noviembre grabó su primer disco como líder junto a Harold Danko, Jay Anderson y Jeff Hirshfield, el cual acaba de editarse a través del sello RivoRecords. Es parte del Mariano Loiácono Quintet, la Big Orchestra del CCK, el Julia Moscardini Group, y lidera su propios trío y cuarteto.

A las 17, Aldo´s Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $800.

Cantautoras Desde el 8 de mayo, todos los sábados y domingos del mes, tendrá lugar el ciclo Cantautoras en Café Vinilo. Sofía Viola, Georgina Hassan, Daniela Horovitz, Bárbara Aguirre, Flopa Lestani y Agustina Paz son las artistas que participan en la serie de conciertos que se transmitirán desde el legendario Café Vinilo. La propuesta remarca la vital importancia de apoyar a lxs artistas independientes; y en este caso en particular, al grupo de compositoras y cantantes convocadas en tanto representa la vanguardia de la música independiente argentina hecha por mujeres en este momento.

A las 20, con acceso libre y gratuito, previa solicitud de entradas en cafevinilo.com.ar.

TEATRO

Pieza para maniquíes y un actor de reparto Se presenta a través de streaming el espectáculo Pieza para maniquíes y un actor de reparto (Documental sobre el silencio), de Gabriel Penner, bajo dirección de Ana Alvarado. La obra invita a reflexionar sobre la cultura y el teatro; pone en debate la utilidad del arte y su consumo: cuestiona todo lo que nos preguntamos cuando comenzó la pandemia. A partir de los ensayos a través de plataformas sincrónicas, se descubrieron nuevas posibilidades para la puesta en escena de un material de gran carga poética, nuevas búsquedas e intensidades para la actuación. El reflejo de esta propuesta es el ensayo pandémico: contar el teatro a través de la cámara.

A las 21, Únicamente por Alternativa Teatral. Entrada : $400.