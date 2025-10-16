LOCAMENTE 5 puntos

(Follemente; Italia, 2025)

Dirección: Paolo Genovese.

Guion: Paolo Genovese, Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella y Flaminia Gressi.

Duración: 97 minutos.

Intérpretes: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Marco Giallini, Maurizio Lastrico.

Estreno en salas de cine.

A grandes rasgos, Locamente podría describirse como una versión per adulti de Intensa-Mente, la célebre película de animación en la cual las cinco emociones que habitan en la mente de una niña van dictando sus variaciones de humor ante un cambio radical de vida. Aquí los protagonistas son dos adultos, un hombre y una mujer, en cuyo interior se debaten ocho “personalidades” –cuatro por cabeza– con nombres como Romeo, Julieta, El Profesor, Valium, Astilla y Eros, entre otros. Los de afuera, las criaturas de carne y hueso, son Piero y Lara, y la trama los encuentra durante su primera cita, un encuentro en el departamento de la joven. Él hace seis meses que “no coge” (Eros dixit) y, aunque Romeo intenta planificar la velada en términos menos físicos, el debate del cuarteto por el tipo de preservativo a comprar, por si acaso las cosas salen bien, es inevitable. En el interior de Lara, en tanto, las chicas discuten qué ropa conviene vestir y si es lógico prender todas las luces de la casa o apenas un par de veladores. Nada más complejo que ponerse de acuerdo, reflejo de lo que sucede con la conducta exterior y el tono de la conversación, que irá de los filtros más poderosos al calzón quitado.

Locamente fue escrita por un equipo de cinco guionistas, incluyendo al realizador Paolo Genovese, el principal responsable de ese mega éxito global llamado Perfectos desconocidos –el film italiano tuvo cerca de veinte remakes oficiales en todo el mundo, transformándolo en un récord absoluto–, y no es difícil imaginar discusiones similares a los de los personajes intestinos en la mesa de trabajo. Película de un único truco narrativo, la historia recorre unas pocas horas nocturnas –de la copa de vino como aperitivo a la cena, de la mesa a la cama y de allí al postre–, alternando el exterior con el interior con mayor o menor gracia, que comienza a mermar a medida que transcurren los minutos, más allá de algún que otro gag acertado. A pesar de la edad de los personajes (Lara andará por los treinta, Piero suma una década más), de sus diferentes visiones de la vida, de los pasados y presentes sentimentales (ella está soltera, aunque se separó hace poco; él se ha divorciado y tiene una hija en edad escolar), la visión del relato no es precisamente adulta. Más bien todo lo contrario.

Alternando la posibilidad o no de llegar al lecho para un primer encuentro de los cuerpos con una visión más a largo plazo, el inicio de una relación duradera, la charla en ambos niveles no va más allá de la suma de clichés referidos al amor, el sexo y la vida. Ni siquiera el momento íntimo climático está jugado al desenfado, como ocurría en el famoso segmento testicular de Todo lo usted siempre quiso saber sobre el sexo. Así dadas las cosas, Locamente encarna una paradoja: el film infanto-familiar al cual le hace un guiño evidente surge en la comparación como una aproximación más madura a la psicología como punto de partida y juego narrativo. Exitazo en Italia, es probable que su popularidad se reproduzca en todo el mundo y, como ocurrió con Perfectos desconocidos, se avizoren en el futuro diversas reversiones locales.