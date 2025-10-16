27 noches 7 puntos

Argentina, 2025

Dirección: Daniel Hendler

Guion: Mariano Llinás, Agustina Liendo, Martín Mauregui y Daniel Hendler, basado en el libro homónimo de Natalia Zito

Duración: 107 minutos

Intérpretes: Marilú Marini, Daniel Hendler, Julieta Zylberberg, Carla Peterson, Humberto Tortonese, Paula Grinszpan.

Disponible exclusivamente en Netflix.

El mejor cine no es el que se impone la misión de funcionar como un espejo de la realidad, sino el que lo consigue sin proponérselo de forma deliberada, como una consecuencia natural de sus virtudes. 27 noches, tercer trabajo como director del actor uruguayo Daniel Hendler (o cuarto, porque se estrenó en el Festival de San Sebastián al mismo tiempo que Un cabo suelto, aún inédito en Argentina), coquetea con ese límite. Lo confirman las dos frases que, a modo de prólogo, aparecen al comienzo: la primera avisa que la película está basada en hechos reales; la segunda, que todo parecido con personas vivas o muertas es pura coincidencia.

En esa aparente contradicción, 27 noches juega a acercarse y a tomar distancia de la realidad en el mismo movimiento y todo indica que lo hace con plena conciencia. Y quizás ese truco de poner en duda sus propias certezas tenga mucho que ver con los asuntos que aborda. Porque la película tiene como protagonistas a una mujer cuya capacidad para reconocer el límite entre lo real y el delirio es puesta en duda, y al hombre que debe peritar su estabilidad mental. Basada en el libro homónimo de Natalia Zito -un relato de no ficción que recrea un caso que sirvió para impulsar la actual Ley de Salud Mental, aprobada en 2010, que entre otras cosas impide que una persona pueda ser internada contra su voluntad-, la película propone un relato que a veces necesita dar dos pasos hacia atrás para poder avanzar uno.

Martha es una señora “bien” de 83 años a la que sus hijas deciden institucionalizar, por considerar que su comportamiento se ha visto alterado por algún tipo de demencia. Los motivos que ellas refieren como síntomas son cierta desinhibición (incluso en el plano sexual), una creciente tendencia a dilapidar su fortuna y la negativa terminante a revisar su conducta, cuando eso implique ir contra su propio deseo.

La película propone dos ejes temporales. Por un lado, el relato de la internación forzada de Martha, las 27 noches que pasa encerrada a la fuerza. Por el otro, la disputa legal que mantendrán ambas partes una vez que ella logra evadir la reclusión. Planteada la incógnita, el guión utiliza un personaje ajeno al conflicto para avanzar en su resolución. Se trata de Cáceres, el perito que designa el juez de la causa para determinar si Martha está “loca” o no. Interpretado por Hendler, Cáceres funciona como avatar del espectador y a través de él, el público irá descubriendo los detalles menos visibles de la trama.

La duplicidad que 27 noches plantea a partir de las dos frases del comienzo y que luego replica en la estructura temporal del relato, abarca todos los órdenes narrativos. Es por eso que va y viene con naturalidad entre el drama y la comedia o entre el naturalismo y la farsa; por eso Martha y Cáceres se atraen y repelen como perfectos opuestos complementarios; y por eso también el perito y la acusada nunca se establecen de forma definitiva como personajes unívocos, sino que fluctuan entre sus propias incertezas y contradicciones.

Así y todo, la película está lejos de mantener esa imparcialidad que Cáceres esgrime como piedra angular de su oficio, más como un intento de autoconvencimiento (o autoengaño, si se quiere) que como una decisión cabal. Desde el comienzo hay una toma de posición que no por ser firme se permite ser obvia, pero que aún así se manifiesta con claridad. Lo hace a través de la puesta en escena y de la forma en que los recursos dramáticos son dispuestos para hacer avanzar la acción hacia un desenlace que siempre está a la vista. Esa determinación para que el final sea el que es y no cualquiera de los otros posibles, constituye una declaración ética.