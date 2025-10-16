Desde que su segundo largometraje, Oldjoy, comenzó a recorrer los mil y un festivales de cine durante la temporada 2006, el nombre de Kelly Reichardt se transformó en uno de los más reconocidos dentro del panorama del cine independiente de los Estados Unidos, y cada una de sus películas suele ser esperada por los seguidores con ansiedad y enormes expectativas. Mente maestra, octavo largometraje en su carrera, no ha sido la excepción, y a partir del estreno mundial en el Festival de Cannes hace cinco meses las reseñas no han dejado de señalar su particularísima aproximación a un género popular: las películas de robos sofisticados.

En el caso de la directora de títulos como First Cow, Ciertas mujeres, Wendy y Lucy y Meek's Cutoff –notables peldaños de una filmografía única y estimulante–, los resortes narrativos usuales en ese tipo de relatos son apenas un punto de partida, casi una excusa para narrar el derrumbe personal del protagonista, un carpintero desempleado que encuentra en el robo de obras de arte una manera de solventar sus gastos y los de su familia, pero también un estilo de vida.

Mente maestra, que llega a las salas de cine este jueves 16 y se mantendrá en cartel hasta su lanzamiento en la plataforma MUBI dentro de algunas semanas (ver crítica aparte), es también un homenaje a cierto cine “americano” de comienzos de los años 70, cuando las pantallas del mundo recibían a un Nuevo Hollywood que no tardaría en ser pisoteado por la reinvención del cine de ambiciones masivas, los blockbusters modernos. En su reluciente película, la realizadora nacida en Miami hace 61 años recrea el pasado de su país durante un período de grandes cambios.

El protagonista, un tal James Mooney –interpretado con quirúrgica complejidad psicológica por Josh O’Connor– es un esposo y padre de familia que, a espaldas de sus allegados, planea y lleva a cabo el robo de cuatro obras de Arthur Dove, uno de los primeros artistas abstractos estadounidenses. Dividida en dos claras mitades, la película lleva a su antihéroe a una deriva sin destino a la vista cuando los corolarios del “golpe” lo empujan a escapar de la ley, con el trasfondo de un país escindido ideológicamente por la guerra de Vietnam, pero desconocedor aún de que el presidente de la nación terminaría renunciando y pidiendo disculpas a todos sus conciudadanos.

“Las reglas de los géneros cinematográficos no fueron hechas para gente como yo”, afirma Kelly Reichardt durante una entrevista con un puñado de periodistas internacionales, de la cual participó Página/12. “Pero debo admitir que soy fan de muchas de esas películas, como los policiales de Jean-Pierre Melville. Creo que los géneros funcionan para cierto tipo de personajes, pero no para todo el mundo. Supongo que al escribir el guion de Mente maestra pensé un poco en las novelas del escritor francés Georges Simenon, que tienen esa sensación de fatalidad sobrevolando. Siempre supe que no sería un caper film, una de esas películas donde un grupo de criminales planea un robo hasta el último detalle, sino un relato donde el protagonista pierde el control de todo lo que lo rodea, su vida incluida. El punto de partida es el golpe, pero luego la historia va hacia otras zonas, un poco como James Mooney, que debe comenzar a improvisar su propia existencia”.

Para J. B., como lo llama todo el mundo, el estado de las cosas en los Estados Unidos de 1970, el momento exacto en el cual transcurre la historia, no parece ser una preocupación importante. “En algún punto, el personaje es un privilegiado”, detalla la realizadora. “Es un tipo blanco de clase media que viene de una familia educada, prestigiosa incluso. Por esa razón puede darse el lujo de no involucrarse en cuestiones políticas. Intenté que en la película todos esos temas estuvieran presentes en la periferia del cuadro, de forma similar a cómo se ubican en los costados de la mente del protagonista. Creo que la pregunta es la siguiente: si no estás prestándole atención a esas cosas, ¿eso significa que no sos parte de lo que está ocurriendo? ¿Acaso somos la burla del gobierno y sus acciones? ¿Es posible atravesar todo eso y salir con las manos limpias?”.

-¿Por qué elegiste como blanco de las acciones criminales la obra de Arthur Dove y no la de un artista universalmente más reconocido? Es posible imaginar que eso está ligado al pasado como estudiante de arte del protagonista.

-Suele llamarse a Dove el primer artista abstracto norteamericano, y supongo que la belleza que el protagonista ve en esas pinturas es diferente a lo que otras personas podrían experimentar. Es algo subjetivo, desde luego. No quiero trazar una línea clara y directa en ese sentido, pero Estados Unidos a finales de los 60 era un país absolutamente polarizado. Aunque supongo que esa es la historia de los EE.UU. desde un primer momento, con un grupo de personas viéndolo todo bajo cierta luz y otro grupo bajo una bien diferente, más conservadora y aislacionista, si se quiere. Me interesaba que J. B. fuera alguien que atraviesa su vida más consciente de lo que no quiere que de aquello que realmente desea. Alguien que no intenta poner demasiado esfuerzo para lograr las cosas, sino hallar un remedio rápido a lo que le molesta.

-La dirección de fotografía de Mente maestra parece homenajear o reinventar la paleta de colores y texturas de cierto cine del período en el cual transcurre la historia. ¿Tuviste en mente algunas películas de los años 70 a la hora de discutir el estilo visual del film con el director de fotografía, Christopher Blauvelt?

-He hecho casi todas mis películas junto a Christopher, y no me gusta trabajar sin él. Es un verdadero colaborador. Estoy tratando de recordar qué fue exactamente lo primero que le mostré… Creo que El amigo americano, la película de Wim Wenders fotografiada por Robby Müller. Le escribí a la esposa de Müller con la esperanza de que ella supiera qué tipo de lentes había usado. Fue una alegría cuando me respondió que había encontrado sus notas, así que pudo contarme qué lentes y filtros utilizó para el rodaje. Después están los tonos, desde luego, esos marrones y dorados. Pensamos mucho en las fotografías de gente como William Eggleston y Stephen Shore. Hicimos muchas pruebas y llegamos a una especie de cóctel de elementos. Una suerte de fórmula que incluyó ciertos lentes y filtros para que la película tuviera una apariencia consistente, a lo cual se sumaron los departamentos de vestuario y diseño de producción, pero también el maquillaje y la búsqueda de locaciones. De forma similar, después de grabar la música intentamos que la mezcla tuviera una cualidad monoaural. En definitiva, intentamos que Mente maestra exhibiera las texturas de ese período, pero de manera muy específica. No algo del tipo “finales de los 60, comienzos de los 70 en los Estados Unidos”, sino “octubre de 1970 en Massachusetts”.

-Respecto de la música incidental, ¿cómo fue la colaboración con Rob Mazurek, responsable de componer una banda de sonido absolutamente jazzera?

-Fue genial. ¡Y aprendí tanto! Mientras escribía el guion solía escuchar a Theo Saunders, Sun Ra, y otras cosas de mi colección de discos. Pero al comenzar el montaje comencé a pensar en algo minimalista, más cercano a la improvisación. Muy años 70. Fue la supervisora de sonido quien me acercó a los Chicago Underground, la banda de Rob Mazurek y el percusionista Chad Taylor. Comencé a usar cosas de ellos para algunas escenas, un poco a lo Frankenstein, para lograr determinadas emociones. Finalmente conocí a Rob, le fui mostrando escenas y él empezó a componer. Fue un ida y vuelta que duró meses, mientras avanzaba en la edición. Algunas cosas funcionaban bien, otras no, y así fuimos definiendo la banda sonora. Fue un desafío, pero realmente terminó sumando un elemento nuevo y fuerte a la película.

-En tu opinión, ¿cuáles son los elementos esenciales para contar una historia? Hay una tendencia en el cine contemporáneo a volver a la exposición, al diálogo como núcleo narrativo, pero tus películas siempre corrieron por otros carriles.

-Creo que el cine está conformado por dos elementos centrales: el tiempo y el espacio. Básicamente uno tiene que lidiar con el espacio físico y con el tiempo que lleva que los eventos se desarrollen. Y agregarle a todo eso cierta tensión. Luego, por supuesto, están las actuaciones, y cómo los actores se vinculan e interactúan. La música, el sonido. También creo, sobre todo cuando estás trabajando con la estructura básica de un género, que el público está muy acostumbrado a esos mecanismos. Y cuando una película no aprieta las teclas usuales cuando se supone que debe hacerlo se genera una discordancia que le suma una capa de tensión diferente. En otras palabras: se trata de no seguir una fórmula.

La despedida incluye un agradecimiento a los periodistas “por el tiempo necesario para ver, pensar mi película y hacer estas preguntas” y una reflexión sobre el vínculo entre los Estados Unidos de 1970, el que se refleja en el film, y el de estos tiempos. “Digamos que en aquellos años EE.UU. estaba en Vietnam, bombardeando Camboya. La polarización social era enorme, la Guardia Nacional solía visitar los campus universitarios y entonces se produce el tiroteo de la Universidad de Kent, que fue algo realmente importante en nuestra historia. ¿Quién hubiera imaginado que hoy en día la misma Guardia Nacional entraría y ocuparía grandes ciudades? Allí es donde estamos ahora. Todo el rodaje tuvo lugar durante el periodo eleccionario de 2024, y cuando estás haciendo una película es bastante parecido a vivir dentro de una burbuja. El último día de rodaje la sensación compartida era que nadie quería que esa burbuja desapareciera y tener que volver al mundo real”.