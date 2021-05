La ansiedad y desesperación le quitaron a Central la posibilidad de acceder a cuartos de final de Liga Profesional. El equipo nunca se puso en ventaja, logró igualar y cuando estaba en la tarea de revertir el marcador, torpezas en el juego defensivo lo condenaron. Perdió por goleada porque Platense, en los últimos minutos, encontró aciertos cada vez que pisó el área rival, ya con un auriazul descontrolado. El canaya falló en la definición en jugadas propicias y no se pudo reponer nunca a los descuidos defensivos.

El partido no tuvo a Central desde el inicio con la decisión que exigía el encuentro. Debía ganar para pasar a cuartos. Pero en el primer cuarto de hora fue el local el que jugó en campo rival. Y en su primer intento de pisar el área auriazul, sorprendió Bogado con un centro que Pereyra Díaz cabeceó en el área chica para marcar la diferencia.

A partir de allí Central se comprometió con el rol que le exigía la tarde. Se hizo del dominio del juego y llegó al empate al rato, con chilena de Gamba en el área chica, en pelota que bajó de cabeza Nicolás Ferreyra de un tiro de esquina. Gamba luego probó con un remate que desvió el arquero. Fue en el segundo tiempo donde Central tuvo la clasificación en sus pies. En los primeros diez minutos, Luciano Ferreyra remató alto al quedar frente al arco y Ruben lo perdió con un derechazo que también se fue por arriba del travesaño.

Central buscó el gol de la diferencia con decisión aunque su juego no tenía mayor lucidez. Y así como arriba fallaron los delanteros, abajo falló Laso en un pase y Platense marcó el segundo con pase rápido de Bogado a Baldassarra, quien apareció libre por derecha y superó a Broun con remate al primer palo.

Desde entonces el equipo del Kily González jugó con más ansiedad y sus descontrolados avances no generaron riesgo alguno para el fondo local. En los últimos minutos del juego apareció el tono de goleada de la victoria del calamar. Ojeda cometió penal a Tissera y el arquero De Olivera señaló el tercero con derechazo alto. En el descontrol del epílogo, hubo lugar para una gran jugada de Zalazar, quien luego de recuperar en mitad de cancha se llevó la pelota hasta al área, tiró una diagonal hacia adentro y definió al palo izquierdo para marcar el cuarto.

Racing le ganaba a San Lorenzo y si Central se quedaba con la victoria en Vicente López tenía el pase a cuartos de final de Liga Profesional. Pero el canaya no estuvo preparado para jugar un partido decisivo, se fue expulsado Torrent a poco de ingresar y los nervios lo sacaron de la pelea. Platense, por su parte, ganó ayer, en la última fecha, su único partido de local.

4 Platense

De Olivera

Lluy

Zalazar

Recalde

Infante

Baldassarra

Bochi

Bogado

Palacios

Gerzel

Pereyra Díaz

DT: Juan Manuel Llop

1 Central

Broun

Martínez

N. Ferreyra

Laso

Blanco

Zabala

Villagra

Ojeda

L. Ferreyra

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 12m Pereyra Díaz (P), 26m Gamba (C). ST: 10m Baldassarra (P) y 44m De Olivera (P) y 45m Zalazar (P).

Cambios: ST: Desde el inicio Curuchet por Palacios (P), 14m Tissera por Pereyra Díaz (P), 15m Marinelli por Villagra (C), 18m Avila por N. Ferreyra (C), 28m Torrent por Gamba y Martínez Dupuy por Damián Martínez (C), 33m Callegari por Gerzel y Lamberti por Bogado (P),

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Platense

Expulsados: ST: 38m Torrent (C) y 39m Baldassarra (P).