Una casa vacía en la noche. En la calle se escuchan gritos hasta que cinco personas cruzan el umbral de la puerta sitiados por el silencio de un crimen. El director rosarino Claudio Perrín estrenó en 2017 la película Umbral, inspirado en un hecho real: el linchamiento de David Moreira, joven de 18 años golpeado hasta la muerte por vecinos del barrio Azcuénaga de Rosario tras un intento de robo en marzo de 2014.

“Es una película que se presta a múltiples lecturas porque no hace una bajada de línea, no es una película panfletaria”, explicó Perrin y consideró que esa libre interpretación a la que puede apelar cada uno desde sus conceptos, conforma el criterio con el que podemos sentirnos identificados o no, si rechazamos o aceptamos cada accionar. “Yo siempre me imaginé la situación de esas personas que cometen el hecho y en este caso los actores se meten en la casa más cercana que tienen para esconderse”, agregó el cineasta local.

Disponible en el sitio web del Cine Público El Cairo