La figura más recurrente para referirse al panorama mediático es el de un ecosistema que implica mutaciones, supervivencia y adaptabilidad. La aparición de Google News Showcase, dentro del propio gigante tecnológico, es señalada con otra imagen. Andrea Fornes, Directora de Asociaciones de Productos de Noticias y Editoriales de Google en América Latina, habla de “una pieza de un rompecabezas”. Un fragmento, eso sí, que busca reconfigurar los modos del periodismo actual. Lanzada en octubre de 2020, la herramienta creada por el gigante tecnológico permite que sean los propios medios de comunicación los que seleccionen la información que aparece dentro de herramientas como Google Discover y Noticias.

Hasta ahora se ficharon más de 600 acuerdos globales (entre los que desde el primer momento destacan la incorporación de Página/12 y del canal IP del Grupo Octubre) que, según los responsables de la compañía, implicaron un gran paso en su trabajo en conjunto con la prensa. “El cambio es inevitable. No sólo para el negocio de medios sino para todos los negocios. Google News Showcase viene a reforzar ese cambio. Es a través de este instrumento que los editores le pueden dar sus mejores artículos a sus propios usuarios”, amplía su responsable.



¿Qué diferencia hay entre el antiguo buscador de noticias y Google News Showcase para el lector? La nueva funcionalidad (disponible para sistemas Android y IOS) le da mayor autonomía y responsabilidad a cada medio en la publicación de sus artículos. Su funcionamiento, a través de paneles, permite un acceso y lectura más directo a cada medio, lo cual genera una experiencia con mayor información, que incluye timelines y la posibilidad de incorporar historias adicionales. “Las editoriales claramente están confiando más en el producto por varios motivos. Primero, porque obtienen ingresos recurrentes cada mes. Segundo, cada medio le da su propia identidad a la herramienta que tiene su propia imagen y sentimiento. Y tercero, los artículos son seleccionados por los propios editores. Así que no es sólo bueno para los medios que publican sino también para los usuarios. Varios de sus artículos son los que solo están disponibles para sus suscriptores. Es un win-win que beneficia a los medios y a sus usuarios”, asegura Fornes.

El emprendimiento forma parte del Google News Initiative, un plan de acción de la empresa fundada en 1998 en colaboración con el sector del periodismo para que prospere en la era digital a partir de programas, acciones puntuales y herramientas como News Showcase. “El futuro del periodismo depende de que nosotros trabajemos juntos”, explicita el sitio de GNI. Según los datos brindados por la propia empresa, sus búsquedas generan un tráfico de 24 billones de visitas mensuales a las webs de los diarios en todo el globo e implica una inversión de 1 billón de dólares a largo plazo. “No monetizamos con noticias, Google News Showcase no tiene publicidad. La prioridad es que los usuarios de Google y de los medios estén informados, el mayor tráfico y la ganancia va a los medios asociados”, amplía.

El proyecto, por otro lado, forma parte de una coyuntura particular para la propia empresa, que estuvo en la mira de varias potencias europeas por el uso de copyright. Fornes utiliza el término de “partners” en relación a los medios con el motor de búsqueda en vez de un matrimonio por conveniencia. “No es forzado para nada. Les ofrecemos a las publicaciones poder participar. Las tratativas son una por una, así que cada medio tiene su derecho a negociar, de saber cuánto le corresponde, la publicación elige qué divulgar. No es un producto para Google, es un producto que creamos para los medios y sus usuarios. El que no quiere participar puede no hacerlo”, esgrime la responsable del área.

Brasil y Alemania fueron los primeros países en los que funcionó la aplicación (Der Spiegel y Folha de S. Paulo fueron algunos de los mascarones de proa) y en siete meses ya se sumaron diarios de Australia, Reino Unido y República Checa. En el horizonte aparecen India, Bélgica y Holanda mientras que Argentina es el segundo país de la región en disponer de la aplicación. Para Andrea Fornes, el trabajo curatorial sobre la información y la diversidad editorial también apuntan a contrarrestar las fake news y la infoxicación con artículos de alto estándar. “Es la decisión de los medios y el criterio de cada medio qué publicar. La pluralidad es importante. Cuando lanzamos Google News Showcase en la Argentina fueron 30 medios (entre los que estaba Página/12), ahora son casi 70 socios que cubren 18 de las 24 provincias. Tratamos con medios nacionales, locales e hiperlocales. De esa forma tenemos más inclusión”, plantea. Más allá de la heterogeneidad, desde la usina analizan el papel de la herramienta de una manera muy similar en todo el mundo. “Por el momento el uso ha sido muy parecido: estamos trabajando con noticias de actualidad. Decidimos priorizar estos medios a los que se enfocan sólo en entretenimientos o deportes porque al estar dedicados a la actualidad creemos que es el tipo de producto que mejor puede convivir en Google News. El tipo de noticias también tiene que ver con el contexto que estamos viviendo. Muchos ponen énfasis en la pandemia y las vacunas. Cada medio usa la herramienta a su conveniencia”, explica.

Google News Showcase parece apuntar a las cuatro variables, que menciona Pablo Mancini en su libro Hackear al periodismo, a las que los medios deberían prestar particular atención en esta era digital: el tiempo, la audiencia, el valor de la recomendación y la organización. Fornes añade una quinta: calidad. “Fuentes confiables y buenos profesionales produciendo artículos de alto estándar para estos días. Como dijo uno de nuestros partners en Brasil, la diferencia entre buen y mal periodismo hoy puede ser vida o muerte. Esto se grafica con todo lo referido a la COVID. Publicar noticias malas puede matar gente. O salvarlas. Y los medios son responsables de lo que publican a través de esta herramienta. Su selección es lo mejor que pueden publicar. Creo que es un tiempo desafiante no solo para los medios sino para todos. Estamos encontrando la vía para colaborar e inyectar entusiasmo a la industria. Nuestro objetivo es que esta colaboración se fortifique”, cierra.