Diego Schwartzman cayó este martes en su presentación en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante el ascendente canadiense Felix Auger Aliassime por 6-1 y 6-3, y quedó lejos de repetir su actuación del 2019 cuando trepó hasta la final y perdió con el serbio Novak Djokovic.



El "Peque" Schwartzman, décimo en el ranking mundial de la ATP, jugó muy lejos de su nivel, cometió 25 errores no forzados y lo pagó con la derrota ante Aliassime (21) luego de 1 hora y tres minutos de juego.



El argentino, quien ingresó al torneo directamente en la segunda ronda como octavo cabeza de serie, había superado al canadiense el año pasado en el ATP 250 de Colonia, en Alemania, pero esta vez no pudo repetir aquella actuación y fue claramente superado.



De este modo, Schwartzman descenderá en el ranking mundial de la ATP y caerá por debajo de los 10 primeros, debido a que el Masters 1000 de Roma no se jugó el año pasado por la pandemia del coronavirus y perderá los puntos del 2019, cuando fue finalista.



Aliassime había superado en la ronda inicial al serbio Filip Krajinovic (39) y jugará su próximo partido ante el ganador del cruce que jugarán el argentino Federico Delbonis (64) ante el belga David Goffin (13), que debía desarrollarse más tarde pero fue pospuesto para este miércoles por lluvia.



Delbonis ingresó al torneo tras haber atravesado la clasificación y superó ayer en la ronda inicial al ruso Karen Khachanov (24) por 3-6, 6-4 y 6-0.

El azuleño, de 30 años, jugó una sola vez con Goffin y perdió, en la serie que la Argentina y Bélgica animaron en 2015 en Bruselas, por una de las semifinales de la Copa Davis.



El Masters 1000 de Roma se juega sobre polvo de ladrillo con premios por 2.082.960 euros y tiene como primer preclasificado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien retorna al circuito tras su ausencia en el Masters 1000 de Madrid que ganó el domingo pasado el alemán Alexander Zverev, y hoy venció al estadounidense Taylor Fritz (31) por 6-3 y 7-6 (7-5).