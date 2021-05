Contra todo pronóstico lógico, la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán suspendió por quinta vez la realización del juicio oral y público a los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo "Hula" Castedo, acusados de ser los instigadores del asesinato de la pequeña productora rural y comerciante Liliana Ledesma, un hecho cometido el 21 de septiembre de 2005, hace ya casi 15 años.

La novedad de la suspensión, que ya se rumoraba el día anterior, se conoció temprano ayer, para desazón de los familiares de la víctima, que incluso habían hecho un viaje de más de 180 kilómetros desde el pueblo de Salvador Mazza, donde residen, hasta la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán para participar de la audiencia.

El abogado David Leiva, que representa a la familia en la querella, dijo que la notificación de la suspensión del debate les llegó vía "una especie de acta" en las que les decían que "no podían trasladar a los presos, que no los habían mandado, que ellos no ordenaron que se vayan a la Justicia Federal". El Tribunal había dispuesto que el juicio iba a ser totalmente presencial, con la presencia en la sala de debate de los dos acusados, que están alojados desde hace más de un año en el penal federal de Ezeiza, por razones de seguridad, porque han sido calificados por el Servicio Penitenciario Federal como de alto riesgo de fuga.

El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta informaron que "Los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi informaron que ante la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal de trasladar a los hermanos Castedo hasta San Ramón de la Nueva Orán y la persistencia de la defensa en llevar adelante una audiencia presencial, se decidió suspender la audiencia hasta nuevo aviso".

Y añadieron que la fiscala penal Claudia Carreras planteó al Tribunal la posibilidad de llevar adelante la audiencia en forma remota y citó como ejemplo el juicio contra Ricardo Raúl “El Coya” Rojas, que el año pasado se hizo combinando presencialidad y virtualidad.



Leiva anunció ayer que junto a la madre de la víctima, Élida Romero, denunciarán ante la Corte de Justicia de Salta al Tribunal que debe juzgar a los hermanos por entender que actúo con "negligencia manifiesta e impericia". El abogado añadió que pedirá al máximo tribunal provincial que se investiguen las razones de esta actuación y se instruya para que se haga el debate cuanto antes.



Quinta suspensión

Esta es la quinta suspensión del juicio a los hermanos Castedo. La primera citación a debate era para mayo de 2019, esa vez se suspendió por un recurso de la defensa de los acusados. Volvió a citarse para octubre de 2019, y otra vez se pospuso. Luego se convocó a las partes y a les testigos para mayo de 2020, y se suspendió por la pandemia. Se hizo otra convocatoria para diciembre de ese mismo año, pero se frustró una vez más. Y ayer pasó lo mismo con la quinta citación a juicio.

Liliana Ledesma fue asesinada a cuchillazos luego de que denunciara el cierre de caminos vecinales en la frontera con Bolivia para dejar esa zona liberada al narcotráfico y al contrabando en general. Señalaba al diputado provincial José Ernesto Aparicio (fallecido) y a los Castedo.

A pesar de que los familiares de Ledesma responsabilizaron a los hermanos la misma noche del crimen, los Castedo no fueron imputados inicialmente por el juez Nelso Aramayo y estuvieron prófugos hasta 2016.

Delfín, sindicado como un caponarco, fue detenido recién en julio de 2016 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, a instancias de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, que lo investiga por narcotráfico. Y "Hula", que a poco de salir del país fue detenido en Bolivia, donde cumplió una condena por narcotráfico, fue extraditado a Argentina a principios de 2016.

Una "actuación vergonzosa"

"Es vergonzosa la actuación de la justicia penal de Orán en este caso, y la actuación de los jueces de este Tribunal" integrado por Laurenci, Parisi y Soria, quienes "Están actuando con extrema negligencia para que la familia de la víctima y los imputados reciban un juicio dentro de un plazo razonable como dice la Corte de Justicia de la Nación", sostuvo ayer el abogado querellante en declaraciones a radio Noticias, de Orán.

Advirtió que si siguen las demoras, los acusados "van a quedar sobreseídos, impunes" y dijo que por eso decidieron "hacer una presentación en la Corte de Justicia de la provincia denunciando este mal funcionamiento de la justicia y esto que parece que los jueces no quieren hacer este debate".



Leiva insistió en que las dilaciones del Tribunal de Juicio están "beneficiando (a los acusados) porque si sigue así seguramente los Castedo van a obtener su libertad, si sigue este tema de juicios dilatados en el tiempo, fuera de los plazos razonables como establece la Corte de la Justicia de la Nación", porque ya los jueces "tienen excedidas las prórrogas otorgadas para llevar adelante este juicio".

Tras recordar otras suspensiones, el abogado llegó a la conclusión de que "evidentemente, que hay un tribunal que no sé por qué razón no quiere desarrollar esta audiencia".

Sobre el aplazamiento de ayer dijo que se debe a "La impericia que tienen como jueces, disfrazada con el tema de que, por razones que no explicaron, las fuerzas que debían disponer el traslado de los Castedo, que están en Ezeiza, no los trajeron". Pero ése, subrayó, "es un trámite que no se puede hacer de un día para otro" y los jueces "deberían haber previsto", coordinar con el Juzgado que dispuso el envío de los hermanos a Buenos Aires, y tomar todos los recaudos para que estuvieran ayer en Orán, "debían haber organizado este tema con anticipación".

Leiva insistió en que no importa dónde estén detenidos los acusados, sino que "tengan la previsión, la pericia de jueces que no actúen con negligencia y prevean que este juicio que ya está rozando las detenciones sin plazo razonable, se lleve a cabo". El abogado especuló con que en realidad los jueces no quieren hacer el juicio, recordó en este sentido los juicios por delitos de lesa humanidad que la Justicia Federal viene llevando a cabo con acusados en distintos puntos geográficos y hasta con testimoniales vía videoconferencia para afirmar que se puede hacer el debate sin necesidad de que todas las partes estén en Orán: "Nada más que este juzgado no ha dispuesto nada" para concretarlo.

"Este es Orán, y en este Orán está funcionando esta justicia que en este caso está demostrando una impericia y una negligencia que asusta, ensombrece y que debería dar lugar a la intervención de la Corte de Justicia de la provincia", insistió.

Igual que las otras suspensiones, ésta también fue sin plazo. "Han dicho que pronto, pero ¿cuándo es pronto? porque hace dos años, que no teníamos la pandemia, se suspendió también y después se volvió a suspender", interpeló el abogado querellante, para quien con estas suspensiones el Tribunal está "causando daño", porque tanto la familia de la víctima como los acusados tienen derecho a que se realice el debate y se tome una decisión. "Espero que tomen conciencia de estas cosas que suceden porque hay impericia, de eso no me cabe duda. Hay impericia manifiesta en desarrollar las audiencias", aseguró.