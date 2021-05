Este jueves comenzó la octava edición del Festival Internacional de Cine sobre el mundo del trabajo, Construir Cine 2021, organizado por el canal Construir TV y la Red Social UOCRA. La muestra se compone de 44 films seleccionados en las seis categorías de la Competencia Oficial. Esta edición podrá disfrutarse de forma totalmente online y gratuita para todo el territorio argentino hasta el sábado 29 de mayo en las siguientes plataformas que funcionarán como sedes online: Vivamos Cultura (la plataforma del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires); Octubre TV (del Grupo Octubre), Cont.ar, Lumiton y Construir Cine. El film de apertura del festival es Retiros (in) voluntarios, de Sandra Gugliotta. El mismo estará disponible hasta el próximo domingo inclusive en https://festival.construircine.com/ .



El director de programación de la muestra, Mario Durrieu, destaca: “Hacer una programación cuidada y con una perspectiva cinematográfica, es cada año un nuevo desafío pero siempre encontramos películas que reflejan el espíritu del festival, ya que el trabajo es un vertebrador de la vida de las personas y la temática del mundo del trabajo se filtra siempre en las producciones de todo el mundo. En particular, en este año tan especial, el trabajo -o su falta- es un tema insoslayable en todo el material que arribó al Festival”.

En la Competencia Largometrajes Internacionales de Ficción, el chileno José Ignacio Benítez presenta La conmemoración, sobre dos electricistas que encuentran un tesoro escondido en el sótano de la casa donde están trabajando. El único problema es cómo sacarlo sin que nadie lo note. Sugar on the weaver´s chair es una ficción proveniente de Indonesia, donde la tragedia atraviesa el destino de tres mujeres en diferentes regiones de ese país asiático. Y cada una de ellas buscará, a través del trabajo, un propósito de vida y superación personal. En la Competencia Largometraje Internacional Documental, hay producciones de Canadá, India, Portugal, Australia y Austria.

La Competencia Largometraje Nacional ofrece, entre otras, Última pieza, de Luciano Romano. El film aborda la historia de Rodrigo, un joven peón albañil que trabaja junto a Edgardo y necesita cambiar de empleo, pero antes deberá comunicárselo a su jefe, quien además es su única figura paterna. Fantasma vuelve al pueblo, de Augusto González Polo, evoca la conciencia del trabajador como herramienta de cambio y la consideración de todos los animales como seres sintientes. Diana Cardini presenta Los peces también saltan, un documental sobre el cementerio de la Chacarita, con historias transitadas por los personajes, sus oficios, rituales y sus formas específicas de lidiar con el otro mundo.

La programación de este año cuenta también con un Foco de Cine Polaco que, a través de una curaduría enfocada en revalorizar la nutrida producción audiovisual de ese país y promover la difusión de obras dedicadas a mostrar el impacto que el trabajo tiene en la vida de las personas y de la sociedad en general, ofrecerá destacadas producciones. Se podrá ver los dípticos Siberian Lesson y Argentinian Lesson, un ciclo compuesto por seis largometrajes y doce cortos, del prestigioso director del este europeo Wojciech Staroń, quien fue un abanderado de la lucha por los derechos sociales.

El foco “Cortos BAFTA 2020” es una selección de siete cortos de ficción y animación premiados por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión, que incluye historias que dan cuenta de la diversidad de la sociedad británica, al tiempo que muestra el talento técnico y actoral de la industria cinematográfica de Reino Unido. Este foco se logró gracias al apoyo del British Council y estará disponible del 20 al 29 de mayo en festival.construircine.com.

En tanto, el “Foco ODS” cuenta con producciones de alto impacto social. Estas películas fueron seleccionadas y son presentadas por la Plataforma Argentina para el Monitoreo de Agenda 2030: PAMPA 2030, la oficina argentina de ONU y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Algunos de los films que forman parte de este foco son: Grandes EnCantados, de Elena Carpman (Argentina), Golden Fish, African Fish, de Thomas Grand y Moussa Diop (Francia-Senegal), y Una luz en la oscuridad, de José M. Borrell (España), entre otros.

Además de la programación, esta octava edición tendrá todos los días actividades especiales gratuitas. Este viernes a las 15 habrá una función especial y exclusiva de la película Esquirlas, de la directora cordobesa Natalia Garayalde. A las 17, Sofia Ferrero Cárrega estará conversando con la directora y con Sofía Kratje sobre el recorrido del film y planteando su punto de vista sobre la participación de las mujeres en las diferentes etapas de creación de la industria audiovisual. La charla podrá seguirse en vivo por FB @construircine YT @construirtv y la plataforma Vivamos Cultura.

El lunes a las 17 se realizará la Mesa Redonda Documentales de Impacto, con la presencia de Laura Longobardi, directora del Impact Day del Festival de Cine y Foro de Derechos Humanos de Ginebra, y Mette Hoffman, directora de la ONG dinamarquesa The Why. Ambas discutirán sobre el poder del documental para generar cambios concretos en la sociedad y las posibilidades no tradicionales de financiación de este tipo de proyectos. El martes a las 13 se desarrollará la Mesa debate “Ficciones que alertan”. Agustina Lumi moderará esta charla en la que participarán Sebastián Schindel, director de Crímenes de familia, que contó con el apoyo de OIT y ONU Mujeres; Hernán Caffiero, director de Una historia necesaria, serie de ficción ganadora del Emmy, y Edmond Roch, productor de la ficción dramática Adú, de España, ganadora del premio Goya. La conversación girará en torno a cómo es realizar ficción sobre temas sociales o hechos reales.

El viernes 21 y el jueves 27 a las 17 se podrá ver el Panel Foco ODS. Autoridades y expertos de organismos multilaterales, gubernamentales y sindicales debatirán sobre cada uno de los temas propuestos en los films que integran el foco ODS con la intención de reflexionar y difundir los temas urgentes que plantean los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (ODS), cuyo norte es lograr un mundo con mayor justicia ambiental, económica y social de acá al 2030. El martes 25 a las 17 se desarrollará la Mesa redonda “Festivales temáticos”. Las directoras de cuatro festivales que abordan temas sociales relevantes, actuales y urgentes expondrán y debatirán sobre cómo armar y programar este tipo de propuestas y qué tipo de proyectos buscan. Participarán: Gabriela Sandoval (Amor Festival Internacional de CIne LGBT+, de Chile), Cynthia García Calvo (Femcine, de Chile), y Florencia Santucho, directora artística del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) y del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA), de Argentina.

El miércoles 26 de mayo a las 17 se podrá ver la Mesa Redonda “Fondos Públicos: alternativas federales de financiación”. Se tratará de una mesa para conversar sobre cuáles son las alternativas de financiación para proyectos de cine que llegan desde organismos gubernamentales provinciales y municipales de la Argentina. Todo será transmitido en FB Live/ @construircine - YT @ConstruirTV y [email protected]