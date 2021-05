Las estrategias diseñadas por las artes escénicas para mantener en movimiento la actividad se multiplican. Y Living Teatro es, precisamente, una de esas tantas iniciativas que apuntan a expandir las posibilidades del espectáculo en un contexto de restricciones a través de un ciclo de obras cortas que podrán verse en vivo a través de Zoom los sábados a las 21.



Creada por la productora chilena The Cow Company, la propuesta desembarca con una versión local que contará con la dirección del actor Peto Menahem, y con estrenos semanales con intérpretes y temáticas variadas y la particularidad agregada de que habrá solo una función de cada pieza y charlas entre el elenco y el público después de la presentación. Las entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral (más información en Instagram: @livingteatroar).

Este sábado será el turno de Conspiranoico, escrita por el autor chileno Rafael Gumucio y protagonizada por Valeria Lois, Carlos Portaluppi y Peto Menahem. Tres "terraplanistas" que niegan la pandemia se reúnen por Zoom para ponerse de acuerdo sobre sus distintas verdades en un intercambio delirante. “Los ensayos son muy divertidos”, aporta Menahem. “Nuestros personajes no creen en la Covid y se juntan para elaborar un documento, pero eso se vuelve imposible porque empiezan a chocar entre ellos ya que cada uno tiene su propia teoría conspirativa. Cuando se reúnen, el personaje que interpreta Carlos ya se ofende porque mi personaje tiene el barbijo puesto (risas). Y todos son escépticos profesionales que cuando no encuentran argumentos para rebatir la realidad, los inventan”, amplía el director y actor que también actuará en las distintas obras, como en el caso de Dios, que se presentará el sábado 22.

En esa segunda historia, también creada por Gumucio, Menahem estará acompañado por Lula Rosenthal y Diego Reinhold, quienes se pondrán en el papel de dos trabajadores de la salud que, agotados por la batalla diaria contra el virus, se encuentran de manera virtual e invocan, sin imaginarlo, al mismo Dios que aparece en pantalla y desata una discusión acerca de su responsabilidad en la tragedia sanitaria. “El personaje de Lula es muy creyente y él de Diego es muy ateo, y yo interpreto a Dios que aparece en medio de su conversación para defenderse y traspasarles sus poderes para que ellos hagan todo lo que creen que él puede hacer”, agrega Menahem sobre la trama.

Y aunque ambos títulos que inauguran el ciclo abordan de manera directa la coyuntura, el actor aclara que no todo el material que podrá verse en las siguientes semanas tendrá el mismo tono. “Habrá obras que no hablarán de la pandemia, pero en todos los casos sí tomarán este contexto como una circunstancia para que pueda llevarse a cabo un encuentro por Zoom, dado que eso tiene que ver con la imposibilidad de estar con otros de manera presencial. Algunas historias son muy desopilantes, y otras son un poco más dramáticas y también muy tiernas. Pero en todas está el humor”.

El actor, de sólida trayectoria en la comedia, conoció el proyecto en 2020 cuando fue convocado por el equipo de The Cow Company para integrar el elenco de algunas obras. “Existía la idea de traer el formato acá, y a mí me había encantado la experiencia, así que para mí esta es una oportunidad de estar en contacto de nuevo con ellos y también de hacer cosas con amigos y con gente con la que me gusta mucho actuar. Y ya que no estamos haciendo teatro, nos damos este gusto. Para mí es una fiesta”, asegura a la vez que destaca la modalidad en vivo de las funciones.

“El hecho de que las obras no sean grabadas las emparenta con el momento efímero del teatro presencial. Y además, una vez que termina la función, vamos a estar hablando con todos los espectadores. Ir un rato a sus casas y que ellos vengan a las nuestras es algo muy conmovedor. Y aunque no pienso que este sea el teatro que se viene, siempre nos ha pasado al salir de una función que nos pidieran que fuéramos de gira a otros lugares, pero eso a veces se dificulta mucho, y el formato virtual es una manera de estar todos conectados sin importar donde estemos”.

Los ensayos por Zoom se combinan con largas jornadas de filmación para Menahem que por estos días rueda sus últimas escenas para la película Granizo, la nueva producción nacional de Netflix, dirigida por Marcos Carnevale, y para las series Melody, la chica del metro y Casi feliz (segunda temporada). Y aunque la actividad teatral está suspendida, el actor se adapta a esa limitación con Living Teatro. “Lo que me corre de la soledad y la desesperanza es ver a toda la gente que toma al límite como una herramienta creativa, como siempre pasó cuando hacíamos teatro sin ningún recurso. Eso conmueve y motiva para ir hacia un lugar mejor. ¿No se puede salir después de las ocho? ¿No se puede ir al teatro? Bueno, hagamos otra cosa, hasta que eso se pueda”.