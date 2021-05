Con condenas de 17 y 6 años y medio de prisión por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, el matrimonio integrado por Gabriel Strumia y Roxana Michl insistirá con su libertad, en una audiencia ante la Cámara Penal. Se trata de la cita por una apelación horizontal que presentó la defensa de ambos, ante la orden de prisión preventiva mientras se analiza si las penas quedan firmes en la Corte Suprema provincial. De esa manera, el lunes, los dos únicos condenados en el caso que conmueve a San Lorenzo y que tuvo gran repercusión, buscarán una vez más salir de la cárcel. Es que a fines del año pasado, quedaron tras las rejas cuando la Cámara ratificó las condenas impuestas.

"Otra audiencia más porque piden que los larguen, a los tres meses de que les dan una pena. No lo entiendo. A su vez tendrían que meter a los otros", dijo Alberto Perassi en relación a los policías que fueron absueltos en el juicio, tras haber llegado acusados por encubrimiento del hecho. "Hay que esperar a ver qué pasará, pero en este caso siempre suceden cosas que no se vieron. Para nosotros, que esto salga bien, sería que aparezcan los huesos de Paula", reiteró sobre un pedido permanente de la familia de la joven que tenía 2 hijos pequeños cuando salió de su casa el 18 de septiembre de 2011, y no regresó.

Como suceso relacionado, ayer el fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada afirmó que los policías imputados anteayer por encubrimiento en el caso de gatillo fácil del que fue víctima Juan Cruz Vitali, en 2019, forman parte de la misma fuerza "del caso de Paula Perassi". Edery detalló en Radio2 que se trata de una causa de gravedad institucional, ya que quedaron expuestas comunicaciones entre los acusados con el por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad (imputado por cobrar coimas a una banda de juego ilegal) y con el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri. Se trata de los policías Gonzalo Paz, que fue jefe de la Policía de San Lorenzo hasta 2019; Gustavo Spoleti, exjefe de la subjefatura de la Policía de San Lorenzo; y Jorge Quintana, del área Criminalística de la ex Policía de Investigaciones (PDI). "Que altos jefes policiales encubran un crimen, un hecho donde se investiga a un policía (Sergio Di Franco, imputado por el homicidio, tras una persecución), habla de cómo se manejan las instituciones en esta provincia. No recurren a policías, recurren a políticos y al fiscal Ponce Asahad, tratan de hablar con el juez (de la audiencia). Hay todo un entramado. No hay que olvidar que es la misma Policía que estuvo en el caso de Paula Perassi. Es algo recurrente en estas cuestiones", agregó.