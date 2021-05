Tras su gira por Europa, en el que recolectó apoyos para la renegociación de la millonaria deuda que firmó el gobierno macrista con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández anticipó que la búsqueda de mayores plazos de pago llevará "más tiempo" de negociaciones con el FMI. El Presidente insistió en que el organismo internacional debe modificar la tasa de interés que dispuso cobrar al país: "El FMI debe tener la necesidad de revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio. Como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres", indicó.

Para Fernández, "el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas para los países".



El mandatario remarcó el "balance positivo" de la gira por Portugal, España, Francia e Italia, al indicar que "se cumplió con el objetivo planteado" antes de subir al avión presidencial. "Logramos lo que nos propusimos, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI".

Además, el jefe de Estado se refirió a la deuda con el Club de Paris y a las conversaciones que mantuvo con Emmanuel Macron sobre la deuda que mantiene con ese organismo. "Le dije que necesitamos tiempo, Argentina hoy no está en condiciones de hacer esos pagos al Club de París. Es una deuda más chica que la que tenemos con el Fondo, y creemos que vamos apoder hablar con ellos y lograr que nos esperen, que es lo que necesitamos. Confió en que antes vamos a cerrar el acuerdo con el FMI", aseveró el funcionario.

Otro de los temas que se refirió Fernández en su entrevista con C5N correspondió a la inflación, luego de que el INDEC marcara una suba del 4,1 por ciento en abril. "Es inexplicable los aumentos de los precios. No hay ninguna razon para explicar las subas de marzo y abril", dijo el Presidente en relación al aumento de los precios de los alimentos. Y agregó: "Están perjudicando mucho a la gente, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados"

"Yo celebro que Argentina exporte carne, pero no que le hagan pagar los precios que le hacen pagar a los argentinos. Y no estoy de acuerdo con lo que pasa con las industrias alimenticias que han aumentado los precios de manera inadmisible", indicó. "Algunos aprovecharon el momento y ganaron lo que no debían ganar., Yo celebro que ganen plata, pero no celebro que lo hagan a costa de los argentinos. Las ganancias no pueden ser desproporcionadas en un tiempo de pandemia. Si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa", analizó el mandatario.

Por último, Fernández hizo mención a las restricciones para frenar el impacto de la segunda ola de contagios de Covid-19. "Las restricciones son muy necesarias. En los lugares en donde se cumplieron, como el GBA, la caída de los casos fue más significativa que en la Ciudad, donde las clases siguieron y los controles estuvieron más relajados. Cuando yo tomé esta medida, los infectólogos me decían que si en dos semana no parábamos todo, los contaigos iban a llegar a los 40 mil casos diarios. Tomamos las medidas, me criticaron, fueron a la Justicia... pero el número de caso se frenó", completó el Presidente.

Noticia en desarrollo.