Alrededor de 1.200 familias hipotecadas UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) en Salta insisten con el pedido de una solución al gobierno nacional para salir de este sistema de créditos en que las cuotas y el capital aumentan según la inflación y no de acuerdo a los salarios.

La vocera de los hipotecadxs de Salta, Mara García, sostuvo que hay personas que están poniendo en venta las casas que adquirieron con este crédito porque aunque pagan las cuotas se ven cada vez más endeudados. Aseguró que las medidas anunciadas por el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, no implican una solución de fondo porque el capital sigue creciendo en UVA.

El ministro anunció que a partir del mes próximo las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados en UVA y que se ajustan por inflación, no podrán superar el 35 % de los ingresos del tomador del crédito. El funcionario informó que en el caso de hipotecadxs del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia cuya cuota supere ese monto, recibirán un subsidio para compensar la diferencia. Por otro lado, las cuotas de las familias que tienen créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional dentro del programa PROCREAR UVA, pasarán a partir de junio a la Fórmula Hogar. "La cuota no se actualizará por inflación sino por salario, pero el capital se sigue actualizando por UVA", explicó García.

Para las familias, el problema de fondo es el sobreendeudamiento debido a la indexación del capital por inflación que padecen los tomadores de créditos hipotecarios en UVA. Manifestaron inquietud respecto a la falta de precisiones en cuanto a si el tope del 35% para las cuotas tendrá vigencia en lo que dure el crédito, ni lo que sucederá con aquellos que tomaron sus créditos en entidades privadas.

"Varias de las familias estan poniendo las casas en venta porque no pueden pagar las cuotas y el banco puede ejecutar si no pagan en 3 meses (...). Hay familias que deben $15.000.000, y pagan cuotas de 60.000 o 70.000", dijo García. Pese a las medidas, la vocera, aseguró que la situación de las familias "es la misma". "Mucha gente, para adquirir la casa tuvo que poner plata de sus ahorros, pierden todo lo que pusieron estos años si se vende la casa. Además, la deuda no es transferible", añadió.

García explicó que en Salta alrededor de 700 familias adquirieron los créditos UVA con los desarrollos urbanísticos de Procrear, y con los tomadores particulares de créditos UVA para ampliación, refacción o construcción suman alrededor 1200. Detalló que en los desarrollos urbanísticos de la calle Talavera y el barrio Grand Bourg, en la ciudad de Salta, las familias tienen sus créditos en el banco Santander Río y pagan una tasa de interés del 7,8%. También hay familias en Orán, Tartagal y Cafayate endeudadas en UVA.

"El subsidio no será dado a los hipotecados sino al banco. En el Banco Nación y Provincia, si la relacion cuota- ingreso supera el 35% le van a dar un subsidio a los bancos para que no pierdan la diferencia. Dependerá de la cuota de cada uno", sostuvo García.

Según señalaron lxs hipotecadxs en un comunicado, el crédito se ajusta por inflación más una tasa de interés que va desde el 3,5% hasta el 10 o 12%. Explicaron que "el riesgo inflacionario es absorbido por el deudor y el banco a su vez se cubre del impuesto inflacionario con una tasa de interés que a todas luces resulta exorbitante". "El deudor hipotecario seguirá viendo como su capital se indexa mes a mes por efecto de la inflación lo que provoca que al finalizar el crédito haya pagado sumas que resultan imposibles de mensurar. En ese marco no se puede hablar de subsidio", precisaron.

García dijo que en su caso adquirió en febrero de 2019, $1.400.000 y hoy debe $3.566.000. "Se me duplicó la deuda habiendo pagado correctamente dos años". La vocera indicó que en la medida que crezca el endeudamiento con este crédito, las generaciones venideras de sus familias deberán seguir pagándolo. "No sabemos nunca cuando vamos a terminar de pagar. Necesitamos que este sistema deje de existir, no es viable en un país como Argentina ningún crédito indexado", afirmó.

"Con salarios e ingresos que continúan ajustando a la baja desde hace 5 años, la pérdida constante de poder adquisitivo se traduce en un marcado deterioro de la calidad de vida de las familias hipotecadas", manifestaron las familias en su comunicado. Además, indicaron que a raíz del esquema de convergencia dispuesto en el DNU 767/2020, la cuota de los créditos se viene incrementando en promedio un 8% mensual. Ese porcentaje "implicará que durante este año las cuotas que permanecieron congeladas hasta el mes de Enero de 2020, se vean incrementadas al finalizar el año en un rango que oscila entre el 80 y el 100%. No existe ingreso, ni salario que soporte semejante ajuste".

García dijo que piden una solución al gobierno nacional debido a que se encuentran sobreendeudados por una política de acceso a la vivienda que implementó en su momento Mauricio Macri pero que el actual presidente Alberto Fernández manifestó haber comprendido antes que era inviable. La vocera consideró que a los bancos no les conviene salir del sistema UVA porque "tuvieron ganancias exhorbitantes, nunca perdieron plata. El esfuerzo compartido no existió nunca. Solo los hipotecados hicieron el esfuerzo por pagar la cuota".