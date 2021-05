Profesionales de la salud del partido bonaerense de Bahía Blanca rechazaron públicamente la decisión del intendente de Juntos por el Cambio, Héctor Gray, de impulsar el retorno a fase 3 en medio del pico de contagios que se registra en ese distrito y toda la provincia.

En las últimas horas, el jefe comunal del macrismo consideró esa ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires había registrado "mejoramientos en las condiciones epidemiológicas" y anunció la cancelación de restricciones y apertura de actividades que habían estado suspendidas preventivamente.

Sin embargo, en ese mismo anuncio, Gray reconoció que “la situación sanitaria de la ciudad sigue siendo compleja” y señaló que “lograr que (esto) siga mejorando depende de todos” los que viven allí. “Por eso, tenemos más que nunca que seguir siendo responsables”, pidió.



Luego de esto, los médicos, técnicos y enfermeros que integran el Foro Popular de la Salud cuestionaron al intendente macrista. “Argumenta a través de distintos índices que la situación epidemiológica ha mejorado. Pero evita, ya sea por olvido o conveniencia, un dato que no debemos pasar por alto: tan solo en los 12 días que lleva el mes de mayo fallecieron 48 bahienses", criticaron a través de un comunicado.



"Cada muerte por Covid-19 es evitable en tanto se prevenga el contagio de las personas", indicó el texto firmado por profesionales de distintos hospitales bahienses.

De la misma manera expresaron ver "con tristeza que la dirigencia local no se está esforzando para que esto suceda" y poner por encima los intereses de la economía de ese distrito, donde funciona uno de los polos petroquímicos más importantes del país.



"Hay que cuidar la economía, pero la mejor manera de hacerlo es protegiendo a las personas que la componen", puesto que "el descenso de casos es la única manera de promover la apertura de las distintas actividades en un contexto seguro", agregaron en el texto.



Pablo Casella, médico integrante del Foro Popular de la Salud, señaló que "no hay que hacer un análisis muy profundo para darse cuenta que no hemos transitado la fase 2 como correspondía y eso se traduce en lo que está pasando en los hospitales".



"El sistema óptimo es la restricción completa aunque sabemos que no es sostenible. Por eso pedíamos un aislamiento selectivo en aquellos casos donde podamos establecer donde ocurren los contagios con una fecha de inicio y de finalización, lo cual tampoco fue aceptado", explicó.