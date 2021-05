#DeCatálogo Atajate esa catarata de EPs: Tourette, el dúo rosarino y cuarentenoso de Lola Sinasco y el Gato Turín, sacó Agua de oro, su segundo del año, luego de Divorcio; y además aparecieron flamantes lanzamientos breves de Luciano Gagliesi (el new-wavero y noctámbulo Fitz Roy), del baterista y productor mendocino Gonza Elizondo, aka Colgado (Cabeza de cíclope) y de El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban (Problemas de los problemas contemporáneos, parte 1, primero de un tríptico conceptual). Y si preferís discos largos, salieron los nuevos de Miranda! (Souvenir, con diez canciones y colaboraciones de Cachorro López y Javiera Mena) y de No Te Va Gustar (Luz, décimo álbum de estudio del combo uruguayo, con feats de Nicki Nicole y Ricardo Mollo).

#AltaTemporada Series dando tumbos en tu pantalla. Si te van las comedias reflexivas, dale una oportunidad a Master of None, del monologuista casi de culto Aziz Ansari: este 23/5, Netflix suelta la tercera. Además, llegan las terceras temporadas de la animación Jurassic World: Camp Cretaceous y de la comedia argentina Millennials (ambas desde el 21/5 en Netflix); y la sexta de la comiquera Legends of Tomorrow (20/5, Warner Channel).

#CualquieraPuedeGooglear Clic viral: para capitalizar la noticia mundial sobre el cohete chino que se salió de control y sobrevoló el planeta la semana pasada, el grupo Mendigando recuperó una composición de 2008, La canción del cohete chino, y metió rápida sesión para recuperarla oportunamente. Clic en curso: salen cursos online sobre temas como publicidad en Facebook Ads y Google Ads o cuestiones técnicas para el streaming, a cargo de Formación Herramientas Digitales, el 20 y el 27/5. Clic de regreso: el bahiense Murciélago Bouscayrol retomó su obra solista bajo el mote MGO, a 10 años de su último disco, con Post-data, un álbum colaborativo sustentado en las voces de Diana Molina, Vale Tentoni, Ayelén Zuker o Sol Alac, entre otras.

#SessionConAmor La nave sesionera rosarina BRODA cargó sus tanques con más funk, soul y hip hop, gracias a los toques de China Roldán con Ana Lola, de Fasciolo & Nasir Catriel, de MaiRo y de Amaru + 4N0. Además, el set de la costarricense Macha Kiddo dio inicio al podcast audiovisual Sesiones clandestinas, que produce el programa Sonidos clandestinos para FM La Tribu. Y el dúo cordobés de electropop Valdes largó su sesión Banda completa.

#HacelaSimple ¡Mirá la hora que es y no renovaste la playlist! Tras su paso por Tonolec y Josefina Pretende, finalmente Marcia Deviaje concretó su debut solista con El pico. Y hay variadas canciones recién estrenadas de la optimista del baile Mica Sotera (Se siente bien), del cantante marplatense Ricci Nostra (Fugaces), del trío pop-rockero Saturno y la Melancolía (Otra vuelta más al sol), de la folklorista Flor Paz (Dos orillas) y del trapero Tricky Noise (Perdoname) y del riffero Finger, ex Viaje a Ixtlán (Viento del sur).