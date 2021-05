El base argentino Luca Vildoza viajará este viernes a los Estados Unidos para comenzar a vivir su experiencia en la NBA como jugador de New York Knicks. Después de solucionar algunos temas personales, entre ellos la visa laboral, el ex jugador de Quilmes de Mar del Plata dejará España para sumarse a su nuevo equipo, aunque no va a jugar en la actual temporada.

Un día antes de que comiencen los play offs, Vildoza volará hacia Nueva York, con la intención de comenzar a aclimatarse en su nuevo equipo, que a partir del domingo comenzará a jugar su serie de primera ronda de la Conferencia Este ante Atlanta Hawks. Debido a la política sanitaria de la NBA, el argentino deberá someterse a seis hisopados antes de poder incorporarse al resto del plantel, por lo que recién tomará contacto con sus nuevos compañeros los últimos días de mayo.

"El marplatense viajará este viernes a las 17 (hora española) desde tierras ibéricas a Nueva York ¡Comienza la experiencia #NBA para Luca!", publicó este miércoles su equipo de comunicación, junto con una fotografía en la que ilustraba la preparación de las valijas para su mudanza.





Vildoza, que se destacó en el Baskonia desde 2016, fue confirmado el 5 de mayo como nuevo jugador de los Knicks y firmó un contrato con su nuevo equipo por cuatro temporadas, aunque por ahora la única garantizada es la actual. La idea de la franquicia neoyorquina es adelantar el proceso de adaptación del jugador argentino y conocer sus cualidades, sobre todo porque en el receso del verano estadounidense, Vildoza se sumará a la Selección para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El base ya anticipó que su camiseta en los Knicks será el 17, ya que coincide con el cumpleaños de su perro y era un número que le traía suerte cuando era chico.

Los Knicks, dirigidos por Tom Thibodeau, cumplieron una campaña superior a lo esperado en la actual temporada, logrando el cuarto puesto de la fase regular con 41 triunfos y 31 caídas, por lo que afrontarán los play offs después de varias campañas de no hacerlo. En cuanto al rol que tendrá Vildoza en el plantel, todavía es prematuro vaticinarlo porque la mayoría de los jugadores actuales terminan sus contratos a fin de esta temporada y no está definido quiénes seguirán y quiénes se irán.

Más allá de esa decisión, Vildoza será el tercer argentino en la Liga más competiva del mundo, junto a Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder, con la posibilidad de que en breve se les sume Leandro Bolmaro, cuyos derechos le pertenecen a Minnesota Timberwolves.