El líder de los trabajadores químicos y petroquímicos, Fabián Hermoso, fue sobreseído en una causa por asociación ilícita, en la que había sido procesado tras una denuncia realizada por el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas.



La decisión del tribunal de alzada dejó sin efecto un procesamiento que se había dictado en el marco de un conflicto laboral entre la empresa Síntesis Química y sus trabajadores, donde se garantizaban pagos por parte de la empresa que no se habrían cumplido y que derivó en un reclamo sindical.

El conflictó desembocó en la intervención del Ministerio de Trabajo y de Hermoso, en carácter de secretario general de la Federación Argentina de Industrias Químicas y Petroquímicas, en busca de un acuerdo.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, durante la gestión macrista, insistió que hubo testimonios sobre maniobras de extorsión, reclamando dinero a cambio de permitir el funcionamiento de las empresas. Sin embargo, los jueces de la Cámara de Apelaciones de Quilmes resolvieron que “ninguno de esos testigos le dirige una imputación a Fabián Hermoso ni lo individualizan como alguno de los partícipes de dichos delitos; mucho menos aparece sindicado como jefe u organizador de una asociación ilícita; ni siquiera alcanzó a inferir de dichos testimonios indicios que lleven a sostener tal imputación”, se resaltó en el texto judicial.

La Justicia determinó que no había elementos que involucraran a Hermoso en supuestos delitos. Para la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Quilmes, "la prueba reunida en autos no acredita que el imputado haya cometido el delito --ni siquiera la probabilidad de su comisión--, no corresponde elevar la presente causa a juicio, máxime considerando que han vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y que no parece razonable objetivamente prever la incorporación de nuevos elementos de prueba, razones por las cuales el sobreseimiento se impone”.

Hermoso remarcó que “toda esta causa ha sido un disparate, un invento; la empresa Síntesis Química debía a la gente 18 quincenas de sueldos, no tenían ART y nuestra obra social le dio cobertura gratis por dos años; obviamente no pagaban ni cuota sindical ni cuota federativa ni obra social. Tuvimos la suerte de que la Cámara Penal de Quilmes, en cada situación que le ha tocado intervenir, puso orden en este expediente”.