Un broker de capitales nacionales decidió sumarse al turismo sanitario que viene creciendo entre la clase media alta y alta argentina y mandó a sus trabajadores a vacunarse a Miami. Se trata del Grupo Gaman, que no sólo adquirió en el último tiempo diversas empresas y participaciones sino que también aumentó su facturación anual en más de un 40% entre 2020 y 2021.

“Durante todos los meses de pandemia pagamos un bono a los empleados y una de las decisiones más fuertes que tomamos fue mandar a vacunar a los Estados Unidos, a costo de la empresa, a todos los mayores de 40 que tuvieran una antigüedad de más de tres años. Los enviamos a Miami y algunos, a Houston”, contó este jueves Juan Manuel Manganaro, presidente del Grupo Gaman, que cuenta con 155 empleados.



El otro requisito que tenían que tener los trabajadores para poder acceder al viaje es no haberse contagiado coronavirus previamente. "Aquellos empleados que no hubieran tenido covid todavía, y que cumplían esos requisitos, fueron a vacunarse en cinco tandas. El 5 de junio sale la sexta”, puntualizó Manganaro.



Según explicó en una entrevista con el diario La Nación, la empresa lo pensó como una especie de "seguro de vida para la gente". "Ninguna otra empresa lo hizo y gastamos mucho dinero, pero es la valoración que tenemos por nuestros recursos humanos", apuntó el presidente de grupo, al tiempo que aclaró que los viajes estuvieron financiados gracias a que Gaman fue "uno de los brokers que más creció durante la pandemia”.

Las críticas en las redes sociales no tardaron en aparecer. "Seguro que estas lacras después le piden ayuda al Estado para pagar sueldos", planteó un internauta en Twitter. "Mmm qué derecho humano.... solo el que tiene plata puede hacer eso... solo pasajes son 600 mil pesos por cabeza", escribió otro.

Más allá de este caso puntual, la decisión de los argentinos y argentinas que viajan a Miami para vacunarse viene siendo objeto de debate desde hace días, sobre todo después de que el expresidente Mauricio Macri y varias figuras del espectáculo contaran que tomaron esta decisión, en vez de esperar su turno de acuerdo al operativo de vacunación que se realiza en el país.

"Qué feíto suponer que porque se vacunan en Miami nos hacen el favor de liberar una vacuna", opinó la periodista Cecilia Laratro sobre uno de los argumentos más difundidos entre quienes viajan a Estados Unidos a inmunizarse. "No justifiquen que van a vacunarse a Miami para dejarle a otro argentino su vacuna. Es una decisión individual comprensible pero no se hagan los solidarios porque lo hacen por interés personal, no social", publicó en Twitter otro usuario, en el mismo sentido.

"Tengo la sospecha de que tener mucha plata también otorga otros privilegios más allá de la vacunación en Miami. Necesito donaciones para hacer un trabajo de campo y comprobar o refutar mi hipótesis. Paso mi CBU por DM para los interesados en colaborar con mi investigación", ironizó Julián Elencwajg.

El argumento de la meritocracia

Entre 2020 y 2021, la empresa aumentó su facturación anual en más de un 40%. Para explicar ese crecimiento, el presidente del grupo acudió al tan criticado concepto de meritocracia. ”Tomamos gente luchadora, muy trabajadora y de bajos recursos que valora mucho el trabajo y lo cuidan”, señaló Manganaro, cuyo broker, que cuenta con 150.000 clientes, entre particulares, corporaciones y pymes, proyecta facturar este año cerca de 1000 millones de pesos.

En 2021, Grupo Gaman expandió sus servicios con la reciente compra de los paquetes accionarios de EHS y de Asset Broker (de esta última adquirió un 35% de sus acciones junto con la acción de oro que le permite alinear la empresa a las políticas internas del grupo). “Más allá de si es un momento o no de comprar compañías, las empresas nacionales no tenemos más alternativa que seguir avanzando, independientemente de las circunstancias. No tenemos chance más que ampliar nuestro margen de seguridad tratando de seguir avanzando”, dijo el empresario.

Según Manganaro, los desafíos más grandes que tienen que enfrentar ahora las empresas nacionales son la inflación y el "cepo cambiario" que "dificultan las operaciones en el mercado". Respecto a la posibilidad de continuar expandiéndose, indicó: “Tenemos una estrategia, pero somos prudentes. Nos la replanteamos en cada oportunidad, porque así como las crisis son oportunidades, los valores de cada empresa en el mercado cambian y puede haber errores insalvables”.

En ese sentido, aclaró que las empresas que le interesan son aquellas que "tienen negocios privados y que manejan pocos negocios con el Estado. No nos interesa mucho acercarnos a esos negocios porque somos capitales nacionales y esas relaciones son pan para hoy hambre para mañana”. El broker, insistió Manganaro, tiene "una ideología de trascendencia y de proteger a nuestras familias. Son 155 que trabajan en el grupo y tratamos de no hacer negocios con el Estado que puedan significar una mala reputación para ellos”.