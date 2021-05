El mediocampista de River Plate, Enzo Pérez, se llevó del Monumental para su museo familiar toda la vestimenta de arquero que usó anoche en la histórica victoria sobre Independiente Santa Fe de Colombia, un par de conjuntos similares para su hijo y su hija y el pizarrón con la formación del equipo.

"Esto va para el museo, tengo hasta los guantes de 'Poroto' (Germán) Lux, videos, fotos. Es un triunfo histórico que va a quedar en el mundo del fútbol, nunca estuve tan nervioso en un partido, es emocionante y no caigo", dijo el mendocino antes de abandonar el estadio, ya en la madrugada de este jueves.



La mujer de Enzo Pérez, Florencia, subió a las redes sociales una foto del volante que jugó de arquero y de su hija Pía y su hijo Enzo Santiago, los tres con la ropa de arquero color verde y el número 24 y con la planilla del partido que pegan en el vestuario.



Enzo Pérez entró en la historia ya que se convirtió en el primer jugador de campo que ocupa el puesto de arquero desde el minuto inicial de un partido oficial desde el inicio de la era profesional en 1930.



Entre sus compañeros el primero en saludarlo y subir una foto a las redes fue el lateral Fabrizio Angileri, autor del primer gol, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Acá con un gran arquero. Vamos River, hicimos historia".

El jugador que tiene su nombre en homenaje a Enzo Francescoli pues su padre Carlos es fanático de River contó: "". Y añadió: "Se han logrado cosas muy importantes en la institución, pero no quiero ser ni ídolo, ni referente, realmente no busco eso, vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, algo que hoy en día sigo disfrutando y sintiendo de la misma manera".



En cuanto al juego que le ganaron a Independiente Santa Fe opinó: "Hablar del partido no tiene mucho sentido por lo que hemos vivido y padecido por el Covid-19". "Rescato el corazón, la hombría, la personalidad, no solamente de los chicos que jugaron sino de lo que demostramos el fin de semana en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos y nos ayudaron a hacer un buen partido pese a quedar afuera", destacó Enzo.



Finalmente y sobre las razones por las que tuvo que atajar ya que Conmebol no autorizó a River anotar a los arqueros de la cuarta división, Pérez aseveró: "Sólo diré que estuvo mal, pero si hablo tengo que hacerlo con el corazón y quizá del otro lado no lo tomen bien".



"Cuando preguntó Marcelo (Gallardo) quién quería ir al arco levanté la mano, si no perdíamos a un jugador de campo, Javier (Pinola) también quería estar, eso marca el grupo humano que tenemos", contó Pérez, quien jugó el partido con una distensión en el aductor derecho que sufrió en el superclásico ante Boca y este jueves volverá a realizar una rutina de kinesiología para que no se agrave la lesión muscular en caso de tener que volver a atajar frente a Fluminense.



El volante y el resto de los 11 jugadores que estuvieron en el Monumental recién volverán a entrenarse este viernes el predio de Ezeiza ya que el entrenador les dio jornada libre tras el esfuerzo del partido ante Independiente Santa Fe.

Asimismo, el médico del plantel Pedro Hansing y sus colaboradores siguen de cerca el estado de salud de los 20 jugadores con contagios de Covid-19 en especial de la camada de 15 que se dio el sábado pasado antes de jugar contra Boca.

Conmebol estipula que los jugadores que transiten la enfermedad sin síntomas o con sintomatología leve tendrán el alta epidemiológica cuando cumplan con el décimo día de aislamiento y para esos jugadores el plazo se cumple el lunes. Ellos son: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petrolli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser.



De todos modos, va a depender del estado de salud de los jugadores ya que además del alta epidemiológica deben tener el alta médica para un futbolista de alto rendimiento que impone varios estudios cardiológicos.



Igualmente, desde el sábado, los jugadores se van a realizar los test de PCR para saber el grado de carga viral que tienen e ir midiendo las chances de cada uno para saber si pueden entrenarse al menos en la mañana del día del partido que cierra el grupo.



Los que ya no podrán jugar y terminaron la temporada son los que dieron positivos en la previa del partido ante los colombianos: Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Flabian Londoño y Lucas Beltrán.



River necesita al menos un empate ante Fluminense el martes que viene en el Monumental para poder quedarse como en el primer puesto del grupo y en caso de perder debe esperar que Junior no le gane a Independiente Santa Fe para entrar como segundo.



Con el triunfo ante el equipo de Bogotá, el Millonario se garantizó al menos un lugar en la ronda definitoria de la Copa Sudamericana que se va a disputar en la segunda parte del año, al igual que la de Libertadores.