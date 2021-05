Tras las nuevas medidas de cuidado y económicas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para enfrentar la segunda ola de coronavirus, el Gobierno confirmó que este viernes comenzó el cronograma de pago de la Tarjeta Alimentar.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo, informó la acreditación del monto de la asistencia para quienes tienen la tarjeta física, al tiempo que para quienes no recibieron la tarjeta el cobro se hará por la cuenta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del jueves 27 de mayo.

El universo de beneficiarios de esta medida, que busca que todos accedan a la canasta básica alimentaria, fue ampliado este mes: pasó de alcanzar a 1,9 millones de niños de hasta 6 años a 4 millones de niños y niñas de hasta 14 años inclusive.

En este nuevo escenario, la Tarjeta está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

Cronograma de cobro

• Para quienes tienen la tarjeta en forma física y no fueron alcanzados por la ampliación del Plan Argentina contra el hambre, el depósito se realiza este viernes.

• Para quienes tienen la tarjeta en forma física y fueron alcanzados por la ampliación, el depósito de la suma habitual se realiza este viernes y la suma complementaria se realizará el viernes 28 de mayo. Por ejemplo, si una familia tiene un hijo o hija de 5 años y otro de 7 u 8, recibía seis mil pesos mensuales y ahora deberá recibir nueve mil pesos. En esos casos, recibirán un depósito hoy por seis mil pesos y otro el 28 de mayo por los tres mil restantes.

• Para quienes no tienen la tarjeta física y cobraban por la cuenta en la que cobran la AUH, se depositará desde el jueves 27 de mayo.

• Para quienes se incorporan este mes al programa, cobrarán por la cuenta en la que cobran la AUH y se depositará el 28 de mayo.

• Para quienes tienen pensiones no contributivas, cobrarán vía la cuenta en la que se les deposita la pensión en una fecha que se precisará la semana próxima.

Precisiones sobre la Tarjeta Alimentar

¿Cómo funciona?

Su implementación es automática por lo que no hace falta realizar ningún trámite.

¿Qué puedo comprar?

Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. No se puede extraer dinero.

¿Cómo me entero si me corresponde o no?

No es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH. El ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por mensaje de texto, al número registrado en la base de ANSES.



¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

-Seis mil pesos ($6.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado.

-Nueve mil pesos ($9.000) en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado.

-Seis mil pesos ($6.000) para quienes perciben la asignación por embarazo.

-Doce mil pesos ($12.000) en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.