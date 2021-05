Tras la reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE), de la provincia, se definió que los departamentos de Capital, Metán, Cerrillos, Rosario de la Frontera, Cachi, Rosario de Lerma, La Candelaria, La Caldera y Chicoana entran a partir de hoy en confinamiento de acuerdo a lo establecido por Nación medida que se extenderá hasta el 31 de mayo y los días 5 y 6 de junio. Mientras, desde el COE provincial se afirmó que no se evalúa hasta el momento la postergación de las elecciones provinciales previstas para el 4 de julio.

En estos departamentos la circulación está permitida solamente entre las 6 y las 18 solo para las salidas autorizadas, como ser la compra de productos en locales cercanos al domicilio o las de tipo recreativas, también dentro de un radio cercano al lugar de residencia. En el resto de la provincia la circulación se mantiene desde las 6 y hasta las 23.

Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales solo se podrán realizar sin presencialidad, y se deberá recurrir, de ser posible, a la modalidad de teletrabajo.

Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.

Estan permitidas las salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.

Quedan prohibidas las reuniones de personas, concentraciones, y prácticas recreativas grupales.

No se podrá circular fuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia. En cuanto a las actividades gastronómicas se dispuso autorizar solamente el delivery y el take away.

El uso del transporte público solo está permitido a las personas que se desempeña en actividades esenciales, los casos especiales, atención de salud y vacunación.

Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

El secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, explicó que el DNU Nacional tiene vigencia hasta el 11 de junio diferenciado en dos etapas, una de confinamiento desde el 23 hasta el 31 de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio y la otra etapa de restricciones por actividades.

El presidente del COE, Francisco Aguilar, señaló que la mortalidad bajó un 66% respecto al año pasado. "Eso muestra que la vacunación está dando resultados. Pero la cantidad de casos diarios también muestra que aún la sociedad no aprendió a convivir con el virus, necesitamos que toda la sociedad refuerce las medidas de prevención y respete las medidas vigentes".

Se determinó que, como establece Nación, las clases presenciales se suspenden por tres días (del 26 al 28 de mayo) en los 9 departamentos en zona de riesgo, mientras que en el resto de la provincia se continúa con la presencialidad en los establecimientos. "Los tres días se van a recuperar dentro del calendario escolar", señaló la secretaria de Gestión Administrativa, Roxana Dib. En una comunicación que envió la cartera educativa un poco después, se indicó que aquellos docentes que viven en departamentos de alto riesgo, pero se desempeñan en establecimientos de mediano riesgo, estarán habilitados a usar la virtualidad.

En aquellos municipios de mediano riesgo las disposiciones decididas entre este domingo y el 11 de junio son: Circulación restringida: entre 23 a 06. Todas las actividades se podrán realizar hasta las 22. El ingreso a los centros comerciales y supermercados será con DNI volviendo a disponerse lunes, miércoles y viernes para números pares, y martes, jueves y sábado para números impares. Se suspenden las actividades en salones de eventos, incluidos peloteros y lugares de juegos, salones de eventos infantiles. Las clases siguen en modalidad presencial.

A nivel provincial habrá rotación de agentes por turnos, y se invitó a otros poderes a tomar igual disposición. Los deportes solo serán al aire libre. Se prohíbe la presencia de público y el llamado “tercer tiempo”. Se suspenden casinos y bingos.

Se superaron los cuarenta mil casos

El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 551 casos nuevos en la provincia, de los cuales 531 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico. En las últimas 24 horas se recibieron 599 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 40.485 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 34.774, lo que representa el 86 por ciento.

Hay 165 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 58 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1349.

En Salta Capital se notificaron 280 casos, mientras que en los departamentos aledaños Cerrillos registró 39, Chicoana 22, La Caldera 5, La Viña 12, Güemes 3 y Rosario de Lerma 18.

En la zona sur, en tanto, Rosario de la Frontera registró 44 casos, Metán 53, La Candelaria 4 y Anta 17.

En la zona de los Valles Calchaquíes y la Puna, Cachi detectó 1 caso, Cafayate 5, Iruya 1, Molinos 1 y San Carlos 3.

En la zona norte, en tanto, Rivadavia registró 4 casos, Orán 17 y San Martín 22.

80 por ciento de camas UTI ocupadas

La responsable de Epidemiología, Analía Acevedo, aclaró las diferencias entre los departamentos considerados de alto riesgo por Nación y los de la provincia. Pues en el ámbito nacional se realiza la clasificación de aquellos lugares con más de 40 mil habitantes.

En los de mediano riesgo, considerados zonas con transmisión local por conglomerados con brotes controlados, se incluye a General San Martín, Cafayate, Anta, General Güemes, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Santa Victoria.

El departamento La Poma se encuentra clasificado dentro de la categoría de bajo riesgo sanitario, es decir, se trata de una zona con casos en descenso o importados.

En cuanto a la ocupación de camas en UTI Acevedo indicó que es del 80 por ciento en toda la provincia.

Situación Sanitaria

El ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, informó que el sistema sanitario continúa con capacidad de respuesta en toda la provincia. Anunció que los centros de testeos funcionarán durante los fines de semanas.

Además, se notificó a los hospitales públicos para que suspendan las cirugías programadas y se sugirió al sector privado hacer lo mismo, de manera de contar con mayor disponibilidad de camas para pacientes con COVID-19.

Funcionamiento de SAETA

SAETA informó a sus usuarios que ante las medidas anunciadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE), se dispuso entre otras medidas que: Los colectivos circularán diariamente desde las 5.30 a las 23.00, horario en que pasará por el centro el último coche de cada línea con destino a los barrios finalizando su jornada.

Solo podrán acceder a las unidades aquellos pasajeros que desarrollen las actividades permitidas en el decreto de Necesidad y Urgencia emitido por Nación y que cuenten con el respectivo permiso de circulación vigente.

También podrán hacerlo aquellos que concurran a cumplir con su turno de vacunación, para lo cual deberán presentar el comprobante del turno correspondiente.

Se suspende la gratuidad del Pase Libre mientras dure el confinamiento.

La atención al público en los Centros de Atención al Usuario queda suspendida, por lo cual los turnos que ya habían sido otorgados serán reprogramados oportunamente. Solo quedará habilitada la recarga de saldo de tarjetas y algún trámite de emergencia.

La atención de consultas se realizarán a través de las líneas de atención al usuario y el asistente virtual por WhatsApp BONDI.

Suspenden las visitas a penales

Tras la medida dispuesta para resguardar a la población penal en su conjunto, no habrá visitas a las unidades carcelarias de Capital, Metán, Cerrillos y Rosario de Lerma. La suspensión regirá para los días 23, 27 y 30 de mayo y el 6 de junio en la Unidad Carcelarias 1 de hombres y Unidad Carcelaria 4 de mujeres, en el Penal de Villa Las Rosas, Capital, Unidad Carcelaria 2, Metán, Unidad Carcelaria 6, Rosario de Lerma y Unidad Carcelaria 7 de Cerrillos.

El jueves 3 de junio se permitirá el ingreso de visitantes bajo la modalidad en vigencia. Se restablecería el régimen de una visita por interno jueves y domingos a partir del 10 de junio.

En Alcaidía 1- Salta se suspenderá el ingreso desde el 23 al día 31 de mayo, restableciéndose el régimen de visita sin contacto a partir del 1 de junio próximo, de lunes a sábados.

En localidades de menor riesgo epidemiológico como Orán y Tartagal se seguirá recepcionando visitas con extremos cuidados de bioseguridad.

Para más información los familiares y allegados de los internos podrán consultar a los teléfonos 0387- 4280639/40/41/ interno 201 Oficina de Atención al Ciudadano. Oportunamente se estará informando el cronograma de recepción de víveres.