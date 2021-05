Objetivo cumplido para el Leeds de Marcelo Bielsa en su regreso a la Premier League y en la primera temporada del rosarino en la máxima categoría inglesa, para muchos, la liga más competitiva de Europa. El equipo del "Loco" cerró ayer su campaña con triunfo 3-1 de local sobre el ya descendido West Bromwich Albion para finalizar en la novena posición con la friolera de 59 puntos conquistados, una marca histórica si se tiene en cuenta el rendimiento de los equipos recién ascendidos desde que se creó la Premier."Tengo mucha gratitud por los momentos que paso aquí y estoy muy, muy, muy agradecido. Tan pronto como se resuelva (mi futuro), el club lo va anunciar", declaró Bielsa una vez finalizado el encuentro en cuanto a su continuidad, ya que su contrato vence el próximo 30 de junio. Segundos después, se dio una curiosidad cuando un ayudante de campo del equipo rival, Sammy Lee, le pidió al rosarino cambiar camperones, como si se tratase de jugadores, a lo que el "Loco" accedió con gesto sonriente. A sólo tres unidades de meterse en la Europa League -tal privilegio fue para Tottenham- y bien lejos de la lucha por el descenso -31 puntos por encima del 18º, Fulham-, la aventura de Leeds bajo el mando del rosarino es realmente digna de destacar y se metió entre las mejores de la historia del certamen inglés creado en 1992. Aquí, un repaso por los hitos que marcó el equipo donde se destacaron el goleador Patrick Bamford (17 gritos en 38 partidos), el defensor y mediocampista todo terreno Stuart Dallas (8 en 38) y el irregular joven arquero francés Illan Meslier (52 goles en contra en 35 juegos), entre otros.*Puntaje top. De los 83 equipos ascendidos que tuvo la Premier League a lo largo de su historia, sólo tres equipos sacaron más puntos que el Leeds de Bielsa, que finalizó con 18 triunfos, cinco empates y 15 derrotas. El récord pertenece al Nottingham Forest en la Premier 1994/1995, un torneo de 22 equipos por aquel entonces en el que terminó tercero con 77 unidades, y eso que había sufrido recientemente la partida del emblemático entrenador Brian Clough, ganador de dos Champions League con el elenco boscoso. También sumo 77 un año antes Newcastle para finalizar a su vez tercero bajo el comando goleador de un jovencísimo Andy Cole (futuro Manchester United), con 34 gritos en 40 juegos. La tercera marca pertenece al Ipswich Town en la 2000/2001, con 66 unidades para finalizar quinto. Es decir que desde hace 21 años que nadie llegaba a las 59 unidades del Leeds de Bielsa.*Entre novenos. Aunque el puntaje de la escuadra del "Loco" está entre las cuatro mejores, no así su ubicación. En ese tópico Leeds no contó con un poco más de suerte para subir y meterse en alguna copa continental. Su novena posición está entre las 14 mejores de la historia para equipos recién ascendidos: siete de ellos lograron meterse en copas europeas, al igual que varios que finalizaron aún más abajo -e incluso descendidos- debido a que ganaron alguna copa local. https://www.youtube.com/watch?v=SuVOJFcnHzE *Te levanta el promedio. Si de calculadoras se trata, vale destacar que el puntaje promedio de un equipo recién ascendido en su primera temporada de Premier es de 39,9 unidades, mientras que la posición media es el 15º puesto. Es decir, Leeds quedó bien arriba de tales marcas. Por otro lado, se puede considerar que nada mal les va a los primerizos en la máxima categoría inglesa: de 83 equipos, sólo 37 descendieron en su temporada debut: es decir, un no tan condenable 44,6 por ciento. Este año, cayeron dos de tres, ya que Fulham y WBA, los otros recién ascendidos, finalizaron 18º y 19º.*Contra el "Big". No hay un consenso general de quiénes son los clubes más "grandes" del fútbol inglés... Que "Big 4, "Big 5", "Big 6" o hasta "Big 7", la cantidad crece o decrece año a año mientras magnates se hacen de los clubes. Lo cierto es que al equipo del rosarino le costó jugar contra los gigantes británicos, aunque a todos le arrebató al menos un puntito. Su mejor desempeño se dio nada menos que con el campeón, Manchester City, a quien le igualó 1-1 de local y venció 2-1 de visitante, una "media inglesa" -justamente- al revés. En tanto, al United (2º en el certamen), Liverpool (3º) y Chelsea (4º) apenas pudo sacarles un punto a cada uno, como también le sucedió con Arsenal (8º). Con Leicester (5º) y Tottenham (7º) repartió victorias, mientras que con West Ham (6º) sufrió caídas en sus dos enfrentamientos. https://www.youtube.com/watch?v=_sQW2hrjoMA *Ganó lo que tenía que ganar. Si le costó jugar con los equipos de arriba, todo lo contrario con los que finalizaron debajo suyo. Del puesto 10º al 20º, sumó 15 triunfos y siete derrotas. Mientras que a los cuatro últimos le arrebató 24 puntos sobre 24 posibles: al fin y al cabo, nada de regalar unidades a sus competidores directos por el descenso.*Ningún improvisado. Aunque de recién ascendido se trataba, Leeds se preparó con creces para la batalla. Es que de acuerdo al mercado de transferencias de la pretemporada, el equipo de Bielsa fue el segundo que más dinero desembolsó en toda Europa (y por ende, el mundo). Con 105 millones de euros invertidos y ningún ingreso por ventas, la gran campaña de Leeds encuentra allí buena parte de su explicación. De todos modos, los grandes baluartes del equipo fueron aquellos que venían de lograr el ascenso. *Subibaja de goles. Por varios momentos de la liga, el equipo de Bielsa se ubicaba como uno de los más goleadores por su estilo de juego. Claro que en contraposición, sufría en su propio arco, principalmente por errores muchas veces insólitos. En el segundo tramo del certamen, Leeds mejoró notablemente esa faceta: de 35 goles recibidos en sus primeros 19 juegos, pasó a sólo 19 en su segunda tanda. En cuanto a la ofensiva, se mantuvo: de 32 pasó a 30.