La pandemia dejó a la vista la precarización laboral de varios sectores de la sociedad, pero esa inestabilidad también se midió de acuerdo a qué actores sociales involucraba. Ese es el caso de las personas del colectivo LGBTIQ+, que por su condición de género son discriminadas reiteradamente al momento de querer acceder a un trabajo estable.

Muchas personas de la diversidad guardan una amplia trayectoria en peluquería, una actividad que no por antigua asegura un buen pasar a quien la ejerce. Como pasa ahora con las limitaciones por la pandemia. Por eso, un grupo decidió reclamar por los derechos laborales para el sector. Con la crisis sanitaria y económica, que las afectó duramente, optaron por acciones colectivas y confluyeron en el Frente ¡PeluQuéArte! TRANSgrediendo TRAVAjos, que ayer fue lanzado formalmente a nivel nacional.

"Es un Frente donde nos unimos por la situación que estamos pasando económicamente", explicó la salteña Carla Champicien, una de las referentes e impulsoras de este nuevo espacio colectivo. Champicien no se limitó al contexto pandémico, sino que sostuvo la falta de garantías para trabajar viene de mucho antes del 2020. "Nuestros derechos laborales nunca fueron garantizados", sostuvo.



Durante la presentación por zoom.

Precisamente, a fines del año pasado se conocía que el 94% de las personas trans de Salta no tenía un trabajo estable. Esta es una de las razones por las que el principal reclamo del colectivo es la inmediata reglamentación e implementación del cupo laboral travesti trans.

Champicien relató que todo el 2020 dejó marcadas a las trabajadoras de este rubro porque ante la falta de ingresos, acumularon deudas que les fueron imposibles de pagar, llevando a que incluso muchas deban cerrar sus locales. Aún así, algunas optaron por ejercer el oficio en sus propios domicilios. Y en el caso particular de Salta, un porcentaje de trabajadoras ofrece su servicio en la feria del barrio Solidaridad, uno de los lugares más populares, ubicado al sudeste de la capital de Salta.

"Nosotras nos convocamos primero con compañeras de Salta y después se fueron sumando de Jujuy, Catamarca y Buenos Aires", contó Champicien, quien aseguró que el armado del Frente busca no sólo la garantía del derecho laboral sino del acceso a la propia salud y el plato diario, que "no está" si no trabajan todos los días.

Ante las nuevas medidas restrictivas anunciadas hasta el 11 de junio, las trabajadoras no se posicionan en contra de ellas, sino que señalan que precisan "respuestas más concretas" por parte del Estado para todos los sectores más vulnerados. "No podemos simplemente encerrarnos y esperar que nuestros impuestos se paguen solos y entonces ahí nos ponemos en alerta porque nuestro trabajo es lo que hoy nos mantiene", expresó ante Salta/12.

Jubilación soñada

Champicien afirmó que hoy por hoy no hay ningún gremio que defienda los derechos laborales de las peluqueras trans. Dijo que impide que puedan acceder a coberturas de accidentes laborales o hasta incluso, a las vacaciones y la jubilación. "Queremos que las compañeras puedan llegar a jubilarse en algún momento como peluqueras".

Es más, enfatizó: "Merecemos jubilarnos y estar seguras cuando nos piden el aislamiento". En la presentación vía zoom estuvo la histórica peluquera trans Tamara Martínez, quien sostuvo: "En nuestra vejez queremos vivir en tranquilidad porque la necesitamos y es un derecho humano".

Delfina Vigabriel, de la localidad jujeña de Palpalá, indicó que la consolidación del Frente las lleva a seguir luchando por los derechos que aún les son negados porque "la verdad, que falta mucho" para lograr que la gran mayoría de esos derechos se respete en casi todo el país.

Mientras que Bella Mamaní, de Cafayate, aseguró que hoy vive feliz por su profesión que le permitió ingresar al monotributo y con ella, acceder al servicio de la obra social, lo que le posibilitó tener una cobertura para la operación de reasignación de sexo que se hizo en 2016, a sus 54 años.

La presentadora Maby Ibáñez cerró el evento asegurando que desde el Frente se intentará visibilizar la precarización laboral que viven y en paralelo, "revindicar una profesión que históricamente nos perteneció". "Todas las luchas son igual de importantes y nosotras no estamos pidiendo nada que no nos corresponda", manifestó.



Conocer la realidad local

En el lanzamiento del Frente también dieron a conocer una encuesta para lxs compañerxs trans peluquerxs de Salta (Capital y Cafayate), Jujuy (Palpalá) y Catamarca (San Fernando). Aseguraron que esta iniciativa busca conocer la realidad local de una de las profesiones más antiguas que tiene la humanidad, pero que hoy es una de las más invisibilizadas en materia de derecho laboral.

La idea es poder generar datos concretos sobre las condiciones de precarización en la cual se encuentran muchas trabajadoras peluqueras. De esta manera esperan poder realizar un informe detallado que permita dialogar con distintos sectores (gremios, organismos gubernamentales, organizaciones sociales) con el objetivo de impulsar medidas para mejorar las condiciones laborales de esta profesión.

"Necesitamos saber cómo se encuentran las compañeras", indicó Champicien. En el lanzamiento la docente de la Universidad Nacional de Salta, Natalia Gil, explicó detalladamente el cuestionario. Entre los puntos se pregunta si se realizaron el cambio de identidad, el nivel de escolarización y en lo específico sobre peluquería, si trabajan actualmente y si sufrieron algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito laboral.

La encuesta está disponible en este link. Muchas mujeres que deciden estudiar peluquería gastan entre $5 mil y $8 mil mensualmente y durante dos años sólo para acceder al título de peluquera básica. A ello se suman instancias de capacitación que van desde talleres hasta seminarios.