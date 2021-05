La conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó ayer un paro de 48 horas del transporte de corta y media distancia en el interior del país, en reclamo de una recomposición salarial que equipare los sueldos de los choferes de CABA y el AMBA con los del resto del país. "Esta negociación ya lleva seis meses, y el incremento en la paritaria es algo innegable para todo trabajador a pesar de la pandemia", dijo el titular de la delegación Rosario de la UTA, Sergio Copello, que adhirió a la medida de fuerza que desde la medianoche afecta al servicio urbano e interurbano de pasajeros. Los colectivos volverán a circular el sábado, pero la tregua durará hasta el próximo martes, cuando el gremio y la Federación que nuclea a las empresas vuelvan a encontrarse en una nueva audiencia convocada por la cartera laboral nacional.

A través de un comunicado, la secretaría del interior del Consejo directivo nacional de la UTA argumentó la decisión de resolver un cese total de actividades para el interior del país por 48 horas. Desde el gremio señalaron que decretaron la medida después de que vencieran los plazos de la conciliación obligatoria que ordenó el Ministerio de Trabajo nacional, y más de cuatro meses de reuniones sin respuestas por parte de las empresas al pedido de incremento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país.

"Se ha intervenido con una constante voluntad de diálogo, con fortaleza y convicción en el pedido de aumento salarial, pero sin olvidar el compromiso con la actividad y el funcionamiento del servicio público que operamos, entendiendo la importancia que tiene el mismo para la sociedad. Sin embargo, hemos sido ignorados", señala el comunicado emitido por el gremio.

"Pretendemos el mismo tratamiento que se les ha dado a los trabajadores del AMBA. Por ello, exigiremos el mismo compromiso por parte de las empresas como de autoridades nacionales y provinciales, ya que son las responsables del transporte de pasajeros en el interior del país", remata el texto firmado por el titular de la UTA nacional, Roberto Fernández.

En relación al pedido de equiparación salarial, Copello indicó que los choferes de Buenos Aires firmaron un incremento salarial del 37,5%, porcentaje que piden para los del resto del país. "Las cosas siguen aumentando y todos sabemos que no podemos afrontar con lo mínimo que es la cuestión alimentaria. Para Capital Federal y el AMBA otorgan rápidamente los medios necesarios para darles los incrementos salariales; y el resto del país, la Argentina pobre como me mal acostumbro a decir, debemos esperar no sé qué cosa para que nos den el aumento", cuestionó el gremialista.

Según Copello, "las empresas dicen siempre que no tienen los medios, que no reciben los fondos necesarios como reciben en CABA y el AMBA, 1.200.000 pesos por unidad contra los 900 mil pesos que reciben acá. De todos modos, es ajeno a nuestro pedido que es el incremento salarial, nos tienen que otorgar el mismo porcentaje".

Mientras aguardan con expectativa la audiencia virtual del próximo martes para definir los pasos a seguir, Copello descartó la posibilidad que desde Rosario se pueda negociar la paritaria. "No, en principio debemos acatar la paritaria nacional que es el piso, lo mínimo que debe ganar cada chofer. Localmente, hay jurisdicciones que históricamente han mantenido un porcentaje superior que lo debemos mantener", concluyó el titular de la UTA Rosario.