Las ventas de electrodomésticos crecieron 94,4 por ciento en el primer trimestre respecto de igual período de 2020. Según lo informado este miércoles por el Indec, los articulos con mayor suba interanual fueron las computadoras (PC, notebook, all in one, etc.) que registraton un incremento en las ventas del 57,6 por ciento (71.303 unidades). Luego le siguen los telefonos celulares con un 39,3 por ciento (525.094 unidades); los lavarropas con un incremento del 18,6 por ciento (95.387 unidades) y, por último, los televisores,TV LED, smart TV, LCD y plasmas tuvieron una variación porcentual respecto al mismo período del año anterior de un 3,6 (246.532 unidades). Los datos reflejan una recuperación del consumo después del impacto inicial de la pandemia.