Según información dada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca, durante los primeros meses de la pandemia disminuyó la entrega de Métodos Anticonceptivos (Macs) en un 20%. En tanto, desde los centros de salud confirmaron que al faltante de inyectables se le sumó el de implantes subdérmicos, uno de los métodos más utilizados por adolescentes.

Los números corresponden a comparaciones entre enero y septiembre de 2019 y 2020. Así, en 2019 se entregaron en postas sanitarias y otros centros de salud 26.265 Macs mientras que en los mismos meses de 2020 fueron 21.077 Macs.

Esta disminución en el uso y entrega de anticonceptivos no fue sólo provincial. Según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Un 65% de las muejeres no podrán acceder por verse afectados sus ingresos familiares y el 35%, por dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud, ya sea porque estos no funcionan, porque quedan desabastecidos o porque registran una disminución en la demanda por temor al contagio”, generando una demanda insatisfecha de anticoncepción.

En tanto un sondeo realizado por Catamarca/12 en distintos centros de salud de la provincia determinó que existen faltantes de inyectables hormonales. Esta situación se originó el año pasado por un inconveniente con el laboratorio que los fabrica, que emitió un comunicado oficial en el que señala que se podría volver a abastecer en agosto de este año.

Por otra parte, los trabajadores de la salud catamarqueños confirmaron que también comenzaron a faltar implantes subdérmicos, un método anticonceptivo que comenzó a utilizarse hace 4 años y era uno de los más utilizados por las adolescentes. También faltan preservativos. “Antes nos entregaban mensualmente y nosotros los repartíamos en las consultas, pero ahora la entrega es esporádica y muchas veces no podemos entregarlos”, explicaron desde uno de los centros de salud.

La provincia adhirió al decreto que declaraba la salud sexual y reproductiva como servicio esencial y prioritario en pandemia. Sin embargo, el servicio se volvió aún más desigual en cuanto al acceso a este derecho de las mujeres y cuerpos gestantes de departamentos del interior provincial. Con respecto a esto, una de las médicas consultada, quien no quiso dar su nombre, explicó: “La disminución de frecuencia de servicios de colectivos desde los departamentos a la ciudad capital durante la pandemia y la menor circulación originó que muchas chicas que venían a pedir sus pastillas a la posta no regresaran. También afectó que la cantidad de personal de salud es mucho menor porque por el covid no está trabajando. Antes los agentes sanitarios iban a las localidades más alejadas y llevaban las pastillas, pero ahora no se puede siempre”, dijo.

Informe

Según el informe de UNFPA, denominado “El impacto de COVID19 en el acceso a los anticonceptivos en Argentina”, el mayor efecto se registra en el acceso a los métodos de corta duración (como los preservativos, los anticonceptivos orales o inyectables) y aquí Argentina sería más vulnerable que otros países, porque el 81% de las usuarias utilizan este tipo de métodos, mientras que el promedio regional es de 57%.

Las estimaciones de la investigación señalaban que “un millón de mujeres argentinas podrían discontinuar el uso de anticonceptivos modernos”, retrocediendo a niveles de uso de hace 20 años.

“La sexualidad constituye una parte esencial de los seres humanos, por eso la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas debe ser un tema prioritario, aún en medio de una crisis económica y sanitaria como la que se está viviendo”, concluye el informe.