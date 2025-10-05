Sofía Benítez, de 25 años de edad, quien había sido trasladada en estado crítico al Hospital San Bernardo, tras haber sido llevada por dos hombres al Centro de Salud de Villa Primavera, falleció ayer. La Fiscalía investiga las circunstancias en que fue llevada, el rol de las personas que la acompañaban y las causas de su descompensación.

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios, confirmó el deceso de la joven que el pasado lunes había sido llevada por dos hombres en un vehículo particular al Centro de Salud de Villa Primavera y, debido a la gravedad de su estado, derivada en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

"Confío plenamente en la fiscal Sodero. Que se haga justicia", dijo a Salta/12 el padre de la joven, Marcial Benitez.

La investigación se inició luego de que la mujer fuera llevada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida. Según se indicó, habría sufrido una descompensación, recibió los primeros auxilios y posteriormente fue ingresada al centro asistencial. Ambos acompañantes fueron identificados, prestaron declaración ante la Fiscalía y se encuentran "a disposición" de la investigación.

El informe preliminar de la autopsia descartó signos de abuso u otro tipo de violencia física. No obstante, la fiscalía continúa con el análisis de elementos para determinar las causas del fallecimiento y el contexto en que se descompensó.

En el marco de la investigación, Sodero Calvet dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP y del personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes llevan adelante el relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y otras diligencias.

La Fiscalía informó que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Mientras tanto mantiene la reserva sobre mayores detalles, con el fin de evitar el entorpecimiento de la investigación.