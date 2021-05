El Banco Central anunció esta semana que permitirá a los bancos integrar encajes con títulos del Tesoro en pesos. La medida llevó al ex presidente de la entidad en la gestión del macrismo Guido Sandleris a criticar el anuncio asegurando que genera riesgos para el sistema financiero. Esa crítica fue desacreditada hasta por la agencia de riesgo crediticio Moody´s.

Fuentes del Central reafirmaron que la medida fue tomada para estimular el mercado de deuda en pesos y los bancos podrán optar voluntariamente por usar Leliq o bonos del Tesoro. A su vez, recordaron que en 2018 cuando Sandleris era viceministro de Economía y representan de esa cartera ante el Banco Central se emitió una resolución similar a la actual con la diferencia que no era voluntaria sino obligatoria.

"El Banco Central anunció una medida que pone en peligro uno de los pocos consensos importantes que se habían alcanzado en lo que hace a política económica: la regulación prudencial del sistema bancario", afirmó Sandleris, quien presidió la autoridad monetaria entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019.

“El directorio de la entidad a través de la Comunicación A7290 abrió las puertas para que los bancos aumenten fuertemente la cantidad de títulos públicos en sus carteras", sostuvo y agregó a través de un hilo de Twiiter que "si los bancos lo hicieran, la próxima crisis de deuda traerá de la mano una crisis bancaria".

Desde el Banco Central mencionaron que “Sandleris se olvidó que en junio de 2018, cuando era viceministro y representando del Ministerio de Economía en el Directorio del BCRA, se aprobó la comunicación A65526”.

Se remarcó que "en 2018 no tenía nada de voluntario en la práctica, ya que la opción era BOTE o cuenta corriente a tasa 0. Además ahora está la opción de recompra automática de esos títulos si la entidad necesita liquidez", aseguraron desde el Central.

La calificadora de riesgo Moodys, que afirmó que los encajes con títulos del Tesoro que habilitó el Central esta semana no tendrán impacto en la cartera crediticia de los bancos. Es decir, que no generan ningún riesgo sistémico como intentó plantear el ex presidente del Central en el macrismo.



“Ante un escenario de estrés para los títulos públicos, el riesgo de liquidez sería mitigado por el mecanismo de liquidez inmediata a través de la recompra de títulos establecido por el Central, ya que se compromete a adquirir los títulos que hayan sido integrados a un precio levemente por debajo del precio de mercado”, detalló la calificadora de riesgo.