Docentes de universidades nacionales públicas que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires denunciaron públicamente que el Gobierno porteño los dejó fuera del cronograma de vacunación contra el coronavirus, pese a una resolución del Consejo Federal de Educación que establece su inclusión.



"El Gobierno de la Ciudad, a través de su Ministerio de Educación, difundió el 18 de mayo el comienzo de la segunda etapa del plan de vacunación para personal docente y no docente, habilitando un formulario de inscripción que no contempla al personal universitario con domicilio en esta Ciudad", manifestaron las agrupaciones de trabajadores en una carta remitida este viernes al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.



En ese marco, exigieron al titular de la cartera sanitaria por el "cumplimiento de la resolución 386/2021 del Consejo Federal de Educación", la que determinó el cronograma de vacunación del personal docente y no docente en todo el país.



Según señalaron, en esa medida se fijó un escalonamiento en la entrega de turnos para la vacunación que arranca con un primer paso para el personal de los niveles inicial y primario y finaliza con una quinta etapa que abarca a "docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades".



No obstante, en la web oficial del Gobierno porteño que difunde el esquema en el distrito, la administración local modificó el texto al definir al quinto grupo con "los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades dependientes del Gobierno de la Ciudad e Instituciones privadas incorporadas a la enseñanza oficial".



"El quinto grupo sufre una reconversión penosa en la letra del GCBA. No sabemos si es ineficiencia, desidia, errónea interpretación o nulo acatamiento de la ley", advirtieron los docentes universitarios en la carta a Quirós, tras lo cual exigieron su incorporación al plan de vacunación contra el coronavirus. La carta está firmada por trabajadores nucleados en el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), la Asociación de Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), Asociación de Artistas, Docentes e Investigadores (ADAI), Asociación de Trabajadores de la Universidad del Arte (Atuna) y la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (ADUT), entre otros.



Fuentes del Gobierno porteño señalaron a la agencia Télam que "se está vacunando a los docentes y no docentes" del primer grupo establecido como prioritarios ante la vacunación por el Consejo Federal de Educación, que son aquellos que "están con la presencialidad en las aulas y que suman unos 16 mil con las dos dosis".



"A los docentes universitarios aún no se está vacunando ya que son del quinto grupo", precisaron, y adelantaron que, llegado el momento, se requerirá de un abastecimiento mayor de dosis para el distrito, ya que "de las 57 universidades nacionales, hay 50 que tienen sede en la Ciudad".