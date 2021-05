El bahiense Guido Pella enfrentará este domingo al colombiano Daniel Elahí Galán, en tanto el cordobés Juan Ignacio Londero lo hará con el chileno Cristian Garín, en sendos cruces entre tenistas sudamericanos que fueron anunciados para la ronda inicial de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que repartirá premios por un total de 17.171.000 euros.



Pella, ubicado en el puesto 59 del ranking mundial de la ATP, fue programado ante Galán (106), surgido de la clasificación, para el segundo turno de la cancha número 13 de la jornada que comenzará a las 6 (hora argentina) en el complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, en el sudoeste de la capital francesa.



Los antecedentes entre ambos son de un único partido que ganó el zurdo bahiense en septiembre de 2018, en la serie de Copa Davis en San Juan que la Argentina venció a Colombia por 4-0.



En el caso de avanzar a la segunda ronda, Pella jugará en esa instancia con el ganador del cruce que animarán también este domingo en la cancha número 7 el búlgaro Grigor Dimitrov (17) y el estadounidense Marcos Girón (82).



Londero (100), por su parte, se medirá con Garín (23) en el tercer turno de la cancha número 12 en un cruce que en torneos ATP tiene un único antecedente favorable al tenista de Jesús María, quien se impuso en la ronda inicial de la edición 2019 del abierto de Los Cabos, México.



En el caso de avanzar a la segunda ronda, Londero se encontrará con el finlandés Emil Ruusuvuori (74) o el estadonidense Makenzie McDonald (118), surgido de la clasificación, quienes se medirán este domingo en la cancha 8.



Los partidos más atractivos programados para la jornada inaugural son:



Cancha Central Philippe Chatrier: a las 6, Naomi Osaka (Japón) vs. Patricia María Tig (Rumania); a continuación Dominic Thiem (Austria) vs. Pablo Andújar (España); y luego Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs. Jeremy Chardy (Francia).



Cancha Suzanne Lenglen: a las 6, Fabio Fognini (Italia) vs. Gregoire Barrere (Francia); a continuación, Alexander Zverev (Alemania) vs. Oscar Otte (Alemania).



Los Peques y cía.

El lunes, mientras tanto, será el turno del resto de la delegación argentina, con Diego Schwartzman (10º), Nadia Podoroska (42º), Federico Delbonis (52º), Federico Coria (96º) y Facundo Bagnis (101º). El "Peque" irá contra el veterano taiwanés Yen-Hsun Lu (679º) mientras que la rosarina lo hará con la suiza Belinda Bencic (11º), entre los choques más destacados.