La gran cita comenzó. Roland Garros, el torneo más relevante del mundo sobre polvo de ladrillo, ya se puso en marcha y, en la primera jornada, trajo tanto buenas como malas noticias para el tenis argentino. Guido Pella se reencontró con la victoria, Juan Ignacio Londero profundizó su crisis y Francisco Cerúndolo se enteró de que debutará en un cuadro principal de Grand Slam.

El bahiense, ubicado en el puesto 59 del ranking ATP, consiguió un triunfo de esos que devuelven el aire: con solvencia, estabilidad emocional y cierta superioridad, más allá de algunos momentos puntuales, derrotó 6-3, 7-6 (4) y 7-5 al colombiano Daniel Galán (106°), surgido de la clasificación, para meterse en la segunda ronda del Grand Slam parisino.

"Estoy en una situación difícil, complicada. Es difícil salir cuando estás falto de confianza. Cuando uno no está bien en lo anímico es imposible vivir. Con la mala energía las lesiones comienzan a venir y después es muy difícil salir”, analizó Pella, quien apenas había ganado dos partidos sobre los diez disputados en lo que va del año.

El sendero tuvo varios obstáculos: el duro aislamiento en Australia, un parate obligado de más de un mes por coronavirus, la merma física a partir de los síntomas y una lesión de cadera durante las últimas semanas. Esta victoria resulta sanadora y se trata del sexto pasaje a la segunda ronda para el bahiense en Roland Garros (2013, 2016, 2018, 2019 y 2020). El destino le evitó cruzarse en la próxima instancia con Grigor Dimitrov, 17°, ex 3° y campeón del Masters en 2017: el búlgaro se retiró por una lesión en la espalda cuando marchaba 6-2, 6-4, 5-7 y 0-3 ante el estadounidense Marcos Giron (82°).

Londero, actual 100° del mundo, no pudo aprovechar el buen nivel que desplegó en la primera parte del partido y cayó 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2 frente al chileno Cristian Garin, el 18° del mundo, entrenado por el argentino Franco Davin. El Topo llegó a colocarse con un quiebre a favor en el tercer parcial y se le escapó.

"El tenis me dio todo en 2019 y me lo sacó en 2020 y 2021. Estoy sin ganas de nada. No voy a dejar pero necesito parar para poder disfrutar de la vida; jugaré Wimbledon y después veré si entro a algún cuadro de ATP", dijo, dolido, quien fuera campeón del Córdoba Open y tocara el 50° puesto del mundo dos años atrás.



El cordobés sólo ganó dos de los quince partidos que jugó en el año, ambos en qualies (Montecarlo y Madrid); no gana un duelo en cuadros principales desde Roland Garros del año pasado, en septiembre. Por lo pronto espera que traiga resultados la decisión deportiva que tomó semanas atrás, cuando cortó con Sebastián Prieto, ex coach de Juan Martín Del Potro, y sumó a su equipo a Leonardo Olguín, quien venía de trabajar durante años con Diego Schwartzman.

Francisco Cerúndolo, por su parte, se despertó el domingo con una gran noticia: ingresó al cuadro principal de Roland Garros como lucky loser -perdedor afortunado-, y este lunes hará su debut absoluto en torneos de Grand Slam. Su rival será brasileño el Thiago Monteiro (79°), entrenado por el argentino Fabián Blengino.

El mayor de los hermanos, de 22 años y actual 116° del ranking -Juan Manuel tiene 19 y es 147°-, había ganados dos partidos de la qualy antes de caer 6-4, 3-6 y 6-2 con el italiano Alessandro Giannessi (159°) en el cruce por la entrada, pero se benefició con la baja del canadiense Milos Raonic (18°). "Siempre hay revancha y segundas oportunidades; uno tiene que estar preparado para cuando se presenten", escribió Cerúndolo, finalista de ATP este año en el Argentina Open.

La primera gran sorpresa que ofreció Roland Garros fue la eliminación de Dominic Thiem, quizá uno de los grandes candidatos del torneo: el número cuatro del mundo cayó 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4 en su debut ante el español Pablo Andújar (68°, ex 32°), quien ganó el primer partido de su carrera tras haber perdido los dos primeros sets.

El austríaco, finalista en 2018 y 2019 -perdió las dos veces con Rafael Nadal-, llegaba como uno de los favoritos por historia y presencia pero no por resultados recientes: con la derrota en París redondeó una irregular gira de ladrillo europeo con cuatro victorias y cuatro traspiés, una cosecha menor para un campeón de Grand Slam -US Open 2020-.

El lamento de Thiem, el primer candidato eliminado. Imagen: AFP.

















