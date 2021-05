El español Josep Guardiola se emocionó hasta las lágrimas el fin de semana pasado, cuando Sergio Agüero se despidió del Manchester City inglés luego de diez temporadas. Si bien faltaba desarrollarse la final de la Champions League, era la última presencia en tierra inglesa.

"Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo. No podemos", explicó Guardiola, con los ojos humedecidos. Y agregó: "Hay muchos jugadores de este club como Joe Hart, David Silva, que ayudaron a que sea lo que es. Sergio es uno de ellos también".

Lo extraño de la situación es que Guardiola reconoce unas condiciones innegables en el ex Independiente, pero al mismo tiempo decide no utilizarlo como una pieza fundamental del plantel. Agüero había perdido la titularidad desde al año pasado, y encima las lesiones y el contagio de covid tampoco lo ayudaron.

Lo que reflejó Agüero en sus palabras fue que tenía intenciones de continuar en el club, para engrandecer aún más su historia allí. Más allá de que no pudo quedarse con el título más preciado, ser campeón de Europa, sus números en el conjunto de Manchester son asombrosos.

El delantero llegó a los 260 goles en 389 partidos en el club, y desde finales de 2017 que es el goleador de todos los tiempos del City y sus 127 años de vida. En el campeonato inglés cerró su participación quedando en el cuarto puesto, con el mejor promedio de gol de todos: 0,67 por encuentro. Los tres que están adelante de él son Alan Shearer, Wayne Rooney y Andy Cole.



La obtención de la Premier League y la Copa de la Liga esta temporada, lo ubican a Agüero como el jugador con más títulos en la historia del club con 15, superando los 14 que tenía el español David Silva. Son cinco campeonatos locales, seis Copa de la Liga, tres Community Shield, y una FA Cup. Esa cantidad se logró en los diez años que se mantuvo en la entidad, contra los 13 en los anteriores 107 años de historia, y sin contar los títulos de Segunda División.

Agüero, a pesar de todo ello, decidió abandonar la institución debido a que no logra tener una participación activa como sucedía antes. El técnico que lo endulza de elogios y lo admira por sus cualidades es el que en definitiva lo obliga a tomar esa determinación. Mauricio Del Castillo, el hermano de Agüero, apuntó contra Guardiola minutos después de la final de la Champions League: "Guardiola desde que llegó al City nunca lo quiso a mi hermano", escribió en Twitter, un mensaje que luego decidió borrar.

El partido recién había finalizado y la bronca seguramente iba en aumento. Las palabras de Guardiola parecieron sinceras la semana última. De todas maneras, si bien Agüero es único, no hay nadie como él, tiene una calidad inigualable, es una leyenda del City, y logró todos los récord, pero se tiene que ir.