La relación entre el peronismo con la cultura japonesa suele ser poco conocida. La apertura inmigratoria así como las alianzas políticas con esa isla alejada y devastada luego de los feroces bombardeos en Hiroshima y Nagasaki con la consiguiente ocupación militar norteamericana dejó al pueblo nipón en situaciones dramáticas.

La vida de Fátima Pecci Carou disfrutó también del mismo encuentro. Su mejor amiga de la infancia era japonesa. Las tardes merendando, mirando animes, copiando figuritas de ojos alucinados, graciosos y brillantes como estrellas ovaladas se volvieron cotidianos en la vida de la artista. En la exposición Banderines y banderas: Evita, Fátima une esos dos mundos, sumando un ingrediente más, su propia militancia feminista y peronista. Las banderas se transforman en manifiestos históricos , la pintura se impone con la contundencia de las pancartas, con la pasión de una proclama política pero también, con la sutileza y la sofisticación en el uso del espacio y la suspensión del tiempo, dado por su amor a la estética nipona. El anime --la animación.. que al igual que el peronismo es un fenómeno cultural masivo en Japón, nace a principios de 1900 como senga eiga: películas de líneas dibujadas, que luego mutan en doga, imágenes en movimiento. Los ojos enormes, brillantes, ovalados son una de sus características más reconocibles. Evita Ninja, de 2020, encarna al máximo la mirada original y militante de Pecci Carou. La historia, la comunión entre culturas, la libertad para interpretar temas canónicos, casi sagrados con gracia y humor de la historia argentina, se acompañan en las obras con un tratamiento pictórico de una riqueza enorme.

Evita ninja

La inmigración japonesa en la Argentina comienza a principios del siglo XX y se afianza con el peronismo, que estrecha fuertes lazos con la comunidad local japonesa, que apoyó tanto la doctrina peronista como a la pareja presidencial. El peronismo no sólo les brindó derechos legales como ciudadanos argentinos, sino también derechos políticos, incorporando inclusive a su gobierno funcionarios de ese origen. En un acto de 1953 el embajador japonés se refirió a la comunidad de los migrantes como “una de las más felices de nuestros connacionales residentes en el extranjero, disfrutando de un hospitalidad infinita e inmejorable de la Nación Argentina bajo la dirección del General Perón”. Años antes, en 1949, la Fundación Eva Perón cosechó sus elogios por haber enviado 44 toneladas de alimentos y 700 toneladas de vestimentas al Japón ayudando a los afectados por las inundaciones . Cuando el buque entró al puerto de Yokohama, el capitán izó la bandera argentina. Pecci Carou investigó profundamente estos vínculos, los articuló pictóricamente en sus lienzos banderines y, curada por Eva Grinstein, despliega su homenaje en el Museo Evita: Instituto Nacional de Investigación Histórica Eva Perón.

¿Cuando empezó la idea de trabajar con una figura política, una mujer de la talla de Evita?

--Ya había trabajado con la imagen de Evita en el 2019 en la obra Las otras en los pliegues de la historia, un biombo de pinturas donde yo represento escenas de figuras políticas públicas y otras anónimas de la historia argentina latinoamericana. Es un proyecto que hice en colaboración con Florencia Greco, una politóloga especialista en el tema. Y en una de las caras de ese biombo yo represento a una evita Ninja que está luchando contra un gorila y que está acompañada por un grupo de mujeres y personas del colectivodel LGBT+ y a partir de ahí, una trabajadora del Museo Evita me propone hacer una muestra para el museo. Allí empecé a pensar en esta muestra, a leer mucho sobre Evita. Hubo un libro que me inspiró particularmente, Eva y las mujeres de Julia Rosemberg. También trabajé con libros de Carolina Barry, que hace tiempo estudia estudia la organización del partido peronista feminista.

A las urnas!

Hogar de tránsito junto a Aurora Venturini; La reina del trabajo; Delegadas censistas; La unidad básica en el hogar; El voto femenino son algunas de las obras. ¿La elección de los temas es cronológica, histórica o implica una lectura personal? ¿Qué es lo que te conmueve de los animes japoneses y por qué decidiste unir las dos estéticas?

--La elección de los temas tiene que ver principalmente con tomar los hechos más significativo de la vida de Evita en relación a las mujeres. Yo ya venía trabajando con un estudio pictórico sobre estos temas a través de los feminismos, entonces me interesó particularmente rescatar esas escenas en donde se visualiza la relación de Evita con las mujeres de su época y con la organización de ese nuevo sujeto político que fueron las mujeres. Es una lectura atravesada por una mirada feminista actual pero también sumada desde una posición política, desde mi militancia y mi acercamienton al peronismo.

¿A qué se debe la elección de los banderines como formato?

--Los banderines tiene que ver con tomar el concepto de las banderas como instrumento, como objeto, como soporte que se utiliza en las marchas y en las manifestaciones y los banderines porque me resultan un objeto de la vida cotidiana, íntima, son objetos que se cuelgan en las casas, objetos populares, donde generalmente se representan cuestiones ligadas al fútbol, los banderines deportivos me acuerdo haberlos visto en mi infancia, en las casas de mis tías y mis familiares pero también en relación a mi amistad de infancia con mi amiga japonesa. En su casa había muchos kakemonos, banderines verticales con imágenes, generalmente con calendarios y me resultaba un objeto muy hermoso porque son transportables, son populares, se cuelgan muy fácil. Los entiendo como obras, como imágenes que acompañan el cotidiano de las personas.

Evita en Christian Dior

Evita, siempre hermosa, cambiando de peinado, de actitud, de vestimenta, fiel a sus capacidades no sólo políticas sino actorales. ¿Cómo juega el rol de la Evita actriz en tus pinturas?

--Juega de una manera muy particular en las pinturas porque me ayuda a pensar a Evita casi como un personaje de manga, un personaje heroico. Tiene esa particularidad, esa capacidad de poder transformarse también en un personaje de ficción, más allá de que todo lo ella hizo fue real, pero sí fue muy fundamental su papel de actriz para pensarla como un personaje de manga.

¿Cuál sería el destino ideal para levantar los banderines-pinturas?

--Me encantaría que esta muestra pueda recorrer el país, que pueda verse no solo en museos sino también en centros culturales, en lugares de mucho acceso y de públicos muy variados. Sería muy hermoso poder llevarlo también a la calle, como suelo hacer con mis pinturas relacionadas con el femicidio, que son pinturas que yo saco a la calle como pancarta. Lo ideal sería que fuesen visto, disfrutados y también criticados por el mayor público posible. Me interesa mucho la relación con les adolescentes y personas de otras generaciones.

La unida básica entra al hogar

¿Contemplás la mirada del espectador/a no peronista? ¿Qué pensás sobre su posible experiencia con las obras?

--Si. Mis obras por suerte llegan a otros públicos. De hecho les adolescentes en general no vienen en general de una militancia peronista y sin embargo se sienten interpelados de todos modos por las pinturas. También en el mundo del arte me parece que no hay muchos artistas que se identifiquen con lo partidario peronista. Eso es un desafío. Poder tener obras en distintos sistemas, tanto del arte como fuera de esos ámbitos también. Está buenísimo que las obras interpelen más allá del peronismo. Que interpelen en sí misma como una nueva pintura histórica desde lo contemporáneo, poder apropiarme de ese lenguaje y esa tradición, que está más ligada a los museos históricos y me interesa que los espectadores la puedan ver como obra en sí misma, como pintura en sí misma, pero además como un plus de que puedan acercarse a la historia de la pintura, una historia no tan contada, que es la historia de las mujeres.

Banderines y banderas: Evita está en el Museo Evita que permanece cerrado por motivos sanitarios. La muestra se puede visitar en el sitio https://museoevita.org.ar/ y se puede preguntar sobre próxima apertura en @MuseoEvita. Todas las obras además se pueden ver en el sitio de la artista http://www.fatimapeccicarou.com/