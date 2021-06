“Donde hay una necesidad nace un derecho”. El presidente Alberto Fernández parafraseó a Eva Perón durante la entrega de la vivienda número 10.000 del programa Casa Propia, una política habitacional de alcance federal que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi.

"Poder pintar la pared del cuarto de los chicos del color que quiera sin tener que preguntarle a nadie si puede ser oscura o tiene que ser más clara. Y saber que ahí va a quedar", sintetiza Vanesa Moresi, una enfermera beneficiaria del programa, aquello que Fernández denominó como un "derecho esencial de cualquier ser humano, quitarle a las y los argentinos esa sensación de inseguridad por no saber qué va a pasar cuando el contrato termine, o conseguir una garantía para alquilar”.

Vanesa tiene 36 años, dos hijos de 4 y 13 años y el próximo fin de semana dejará de ser inquilina: "Me parece impensado poder habitar el mismo lugar. Tuve muchísimas mudanzas en mi vida y alquilo desde siempre", explica al ser consultada por PáginaI12 luego de recibir la llave de su casa.

En el acto, que se llevó a cabo en el partido bonaerense de San Martín, el presidente entregó la llave número 10.000 de las más de 110.000 que asignará el programa a diciembre de este año. En paralelo, el Estado se encuentra construyendo 12.000 viviendas prontas a terminar. El plan de construcción consigna que entre junio y agosto se entregarán 25.000 viviendas más, en septiembre y octubre serán 73.000, para finalizar noviembre y diciembre con más de 110.000 hogares con casa propia con una inversión total de más de 150.000 millones de pesos.



El salario, no el mercado

Una de las herramientas más novedosas con las que cuenta el proyecto tiene que ver con el mecanismo de ajuste de los créditos otorgados. Se trata de la fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios que, a diferencia del Procrear actualizado por UVA durante el gobierno de Mauricio Macri, permite que no sea el sistema financiero el que defina si una persona puede tener una propiedad, sino su salario.

“Hay una parte de la sociedad que cree que la Argentina es para 20 millones y el resto sobra. Para nosotros en la Argentina todos deben vivir dignamente: tener acceso a la educación, a la salud y a una casa propia. Si alguien piensa que esos objetivos se pueden lograr en el mercado privado, vayan y vean lo que hicieron con esos argentinos que creyeron en ellos y entraron en los créditos UVA y hasta el día de hoy lamentan haber hecho lo que hicieron”, afirmó el presidente.

Albertina Díaz, una trabajadora administrativa de 30 años que también recibió su llave este martes, le cuenta a PáginaI12 que alquila hace diez años en San Martín y había intentado varias veces anotarse en el Procrear, aunque nunca salió sorteada: "Durante el gobierno de Macri me anoté pero, como se otorgaban bajo la lógica UVA, debías cubrir con tus ahorros un 20 por ciento de la vivienda; era como un crédito bancario y a mi no me alcanzaba. Por suerte no me salió".

Luego, cuenta que cuando asumió Alberto Fernández su abuela la llamó diciéndole que había anunciado "lo de los créditos". Aplicó en diciembre y le confirmaron en enero. Dice que no es la primera generación con casa propia en su familia. Que su abuela, la que la llamó para contarle del anuncio, pudo ser propietaria gracias a un crédito similar hace cincuenta años.

Albertina calcula que destinaba un 33 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler y que lo primero que quiere hacer ahora que es propietaria es irse de vacaciones con su hijo con la seguridad de que siempre va a poder pagar el crédito porque la cuota se actualiza en función de su sueldo y no lleva la lógica del mercado de alquiler.

Casa Propia prevé la construcción de unidades habitacionales a través de diferentes líneas de desarrollo urbanísticos, proyecta generar lotes con servicios para aquellas familias que no cuentan con un terreno, y brindar créditos para construcción ya sea en lotes Procrear, municipales o propios de los adjudicatarios. La planificación toma en cuenta la perspectiva de género, el desarrollo de los lugares del cuidado y plazas para que los chicos y chicas practiquen actividades al aire libre. El plan trienal 2021-2023 incluye 264 mil soluciones habitacionales compuestas por 120 mil viviendas, además de lotes con servicios y créditos para la construcción con una inversión cercana a los 900 mil millones de pesos.