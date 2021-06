“Hay un problema de recursos humanos, todas las inversiones se hicieron, pero ya no hay camas, ya no hay más respiradores, ya no se puede comprar más, inclusive nosotros hemos sido bastante previsores en la compra de los medicamentos y también están empezando a faltar algunos medicamentos, sobre todo los que se usan cuando una persona está entubada”.



Estas fueron algunas de las definiciones del gobernador Raúl Jalil, en una conferencia ofrecida a los medios locales ayer miércoles, mientras Catamarca vive el momento más complejo de la pandemia. En la jornada hubo 10 muertos, lo que significa otro nuevo récord de muertes por covid.

Además, tras un pedido de médicos terapistas que hizo la provincia a Nación la semana pasada, el gobernador señaló que también se hizo un pedido de profesionales al Círculo Médico de la provincia.

“La ocupación de terapia intensiva está al límite, no solamente aquí en Catamarca. Más allá de que hemos aumentado prácticamente, 120, 150 camas, tampoco hay recursos humanos”.

En este sentido expresó: “les pido a los médicos que se anoten como voluntarios. Estamos hablando con el presidente del colegio para tener más médicos terapistas. Por lo tanto los anestesistas, los oftalmólogos, todos los médicos están preparados, y nos dijeron que en estos días nos van a elevar un listado con los médicos que estén a disposición”, relató el mandatario.

Ya no hay esenciales

Mientras que los bancarios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantienen medidas de fuerza por la muerte de dos choferes y de un trabajador del Banco Nación de la capital catamarqueña, el gobernador Raúl Jalil afirmó que “ya no hay esenciales”, refiriéndose al reclamo de los trabajadores que piden ser vacunados por ser convocados por el Estado como esenciales.

“Ya se ha tomado una determinación, Catamarca tiene una mortalidad de las más bajas de la Argentina hasta ahora, menos del 1%, ya no hay más esenciales, vamos a avanzar con los vacunados con comorbilidad, personas hipertensas, obesas o diabéticas que representan el 90% del uso de la terapia intensiva”, definió el gobernador.

Y apuntó: “El mayor problema lo estamos teniendo con las reuniones sociales, porque muchos de los que se dicen esenciales, uno les pregunta dónde se contagiaron en el seguimiento del paciente, la mayoría ha sido en reuniones sociales”.

En tanto, Juan Vergara, secretario general UTA Seccional Catamarca-La Rioja, salió al cruce. “La UTA lamenta y repudia los dichos por el señor gobernador por considerar a nuestro sector del transporte que no es esencial. Quiero decirle al señor gobernador que nuestro transporte se ha cobrado dos vidas muy valiosas y que eso ha generado una cierta preocupación y temor en los trabajadores que por esa razón están tomando esta medida de fuerza. Son trabajadores que si hubiesen recibido las vacunas que nos prometieron, porque realmente nos mintieron, nos engañaron diciéndonos que teníamos que presentar toda la documentación de los trabajadores, cosa que hicimos y después nos cerraron los teléfonos. Si ellos hubieran cumplido con la palabra, esos trabajadores hoy estarían con nosotros y su familia no estaría llorando sus pérdidas. Así que es tristísimo y doloroso sus declaraciones, pero nosotros hoy vamos a estar más unidos que nunca y le vamos a mostrar al señor gobernador que sí somos esenciales".

Desde el gremio anunciaron que continuarán con la medida de fuerza a nivel provincial y declararon el “estado de alerta y concentración con inminentes cortes en diferentes sectores de la provincia, motivados por la falta de respuesta e intención de diálogo al pedido realizado”.

Compra de vacunas

La provincia aprobó la semana pasada una ley provincial que le permite la compra directa de vacunas. En este sentido Jalil explicó que “el problema que tenemos es que como mínimo se necesita la compra de un millón. Anoche hablé con el gobernador de Salta, inicié una carta de intención, pero la prioridad de la compra de vacunas la tienen los gobiernos nacionales. Hablé hace dos meses con el gerente para Latinoamérica de AstraZeneca, y hasta que no cumplan los compromisos con los gobiernos nacionales no van a firmar compromisos con gobiernos provinciales”.

Por su parte, la ministra de Hacienda Pública, Alejandra Nazareno, subrayó que en las negociaciones, además del precio, “debe prestarse especial atención a la solidez, confiabilidad y garantías de los oferentes que se acercan”.

Nazareno se refirió en este sentido a la propuesta realizada en abril por un intermediario, cuyo contacto fue presentado al Poder Ejecutivo por el diputado nacional Rubén Manzi. Según expresó la ministra, la oferta para la provincia tenía “un precio 100% más elevado que lo pagado por Nación por la misma vacuna y un 30% más alto que otros oferentes que también presentaron propuestas al gobierno provincial”.