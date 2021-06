Rosa Razuri, la docente de Santa Cruz que se hizo viral en las últimas horas por negar la existencia del coronavirus, volvió a ser protagonista del absurdo este jueves cuando quiso justificar su postura explicando que "muchos científicos y médicos" opinan lo mismo que ella, entre quienes citó al Premio Nobel César Milstein, fallecido en 2002.

Esta mañana, en una entrevista radial con el periodista Reynaldo Sietecase, de Radio Con Vos, Razuri --que también fue candidata por el PRO y actualmente sigue a Gómez Centurión-- fue consultada sobre la vacuna contra el coronavirus y sostuvo su posición. "Yo creo que existe un virus que no está identificado. No está aislado y por lo tanto no puede hacerse una vacuna", fue su explicación.

En un intento por disimular la falta de argumentos, quiso rápidamente buscar respaldo en la comunidad científica. "Esto no (solo) lo digo yo, lo dicen muchos científicos y médicos. Yo le puedo nombrar además de los Médicos por la Verdad a la científica y doctora Roxana Bruno, el doctor Martínez, el doctor premio Nobel de Medicina Luc Montagnier. ¿Quién más ha opinado sobre esto en el mismo sentido? Milstein, el premio Nobel de Argentina", dijo la docente, sin reparar en que el reconocido químico nacido en Bahía Blanca falleció hace ya 19 años, el 24 de marzo de 2002.

Luego de que el periodista le pidiera precisiones sobre la fecha en la que el científico habría negado la existencia del virus y la eficacia de la vacuna, Razuri aseguró que "lo hizo el año pasado", aunque aclaró que "en este momento" no tenía "exactamente la nota" para especificar el día y el mes.

Inmediatamente, le recordaron que Milstein falleció en 2002, por lo cual resultaba imposible que se hubiese pronunciado sobre la pandemia de coronavirus que inició recién a finales de 2019.

Tras reconocer su error, la docente quiso justificarse y aclaró que quien mantenía esa postura era "el doctor (Alfredo) Miroli, que sí vive". "Es un error mío. Estoy confundida con lo que dijo el Doctor Miroli, que fue del equipo del doctor Milstein", agregó.

Curiosamente, el conocido inmunólogo Alfredo Miroli no solo vive sino que se vacunó con la Sputnik V el 26 de enero de 2021. En el evento, lo acompañó la propia ministra de Salud de Tucumán, aprovechando el momento para promocionar la necesidad de vacunarse.

Después de la inoculación, Miroli aprovechó a refutar los mitos que se tejen sobre el tema, como los que expresa la ex candidata del PRO en Santa Cruz. “Hay personas que me preguntan por qué ahora se hacen tan rápido las vacunas, y yo les digo: antes mi abuelo tardaba dos días en llegar a Las Termas de Río Hondo porque se iba caminando o en caballo; la ciencia avanza. Hay que confiar en las vacunas; le puede caer mal a alguien pero todo remedio a alguien le cae mal, todo alimento a alguien le cae mal. Por ejemplo: hay pacientes que no toleran la aspirina y no por eso les decimos a todos que no consuman aspirina. Debemos confiar en las vacunas, inmunizarse a medida que estén las dosis disponibles de acuerdo a un orden de aplicación lógico como lo está desarrollando el Ministerio de Salud", aseguró el referente.

Rosa Razuri, abogada, ex candidata del PRO y militante de Juan Gómez Centurión, trabaja como docente de Formación Ética y Ciudadana en una escuela secundaria de Las Heras, Santa Cruz.



Esta semana, su nombre se hizo viral por una frase negacionista que expresó durante una de sus clases, que por el contexto de la pandemia está impartiendo por teleconferencia. "La gente se enferma de neumonía, pero no los tratan por la neumonía. Los tratan de la covid que no existe, por eso se están muriendo", afirmó.

La madre de una de las alumnas, indignada, le respondió a los gritos que no le podía decir a su hija "que el covid no existe". La docente no se movió de su posición, tildó a algunas de la madres que le respondieron de "atrevidas", y les recriminó: "Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos".



Después de sus expresiones, la maestra fue suspendida de su cargo y le iniciaron un sumario administrativo, aunque para ella las medidas no están relacionadas a la irresponsabilidad de sus frases sino a su postura política, "opositora a este gobierno kirchnerista".