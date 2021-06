Microsoft anunció la fecha del evento en el que presentará la nueva generación de Windows: será el 24 de junio. Durante el encuentro, que se desarrollará de forma virtual a través de la web de la compañía, se darán a conocer las características del último y novedoso sistema operativo.

Por el momento, la compañía no dejó trascender los detalles de su nuevo producto. En su sitio web solo publicó un escueto mensaje para la convocatoria: “Join us to see what’s next for Windows” (únete a nosotros para ver lo próximo de Windows), con el fin de mantener la expectativas de los fanáticos.

Sin embargo, su CEO, Satya Nadella, adelantó, a través de las redes sociales, que será “una de las actualizaciones más significativas de la última década para desbloquear una mayor oportunidad económica para los desarrolladores y creadores”.

En este sentido, el nuevo Windows incluiría una tienda virtual de aplicaciones abierta a todos los desarrolladores, que incluso permitiría plataformas de comercio electrónico en las apps, algo que hoy no es posible.

Con respecto al nombre, tampoco se conoce cuál será, aunque los especialistas en tecnología estiman que Windows 10 mantendrá su insignia original y solo le agregará una nueva palabra, como Windows 10 Sun Valley o un mes, del tipo Windows 10 October 2021 Update, siguiendo el esquema habitual y repetido con May 2021 Update.

Otras de las novedades sería el diseño dado que esta nueva generación tendría una interfaz con bordes redondeados, características similares a Windows 10X y carpetas de archivos de colores, más allá de las amarillas que conocemos. La actual versión de este sistema operativo fue lanzada en 2015.

Los más arriesgados se atreven a especular con que, durante el evento, Microsoft no solo hable del futuro de Windows o Windows 10 en su forma actual, sino también cuente detalles sobre Cloud PC, el Windows 10 en la nube, mediante el cual se podría usar el sistema en cualquier parte sin depender de una máquina propia.

Por el momento, todos son especulaciones. La verdad saldrá a la luz el próximo 24 de junio.