En el primer partido tras la muerte de Diego Armando Maradona, la Selección Argentina empató 1-1 con Chile en Santiago del Estero, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Lionel Messi, de penal, abrió la cuenta para el conjunto nacional, igualó la Roja por intermedio de Alexis Sánchez.

El plantel argentino salió a la cancha con una camiseta que honraba la memoria del Diez con su imagen, el año de su nacimiento y el símbolo del infinito a continuación.

Argentina intentó salir a meter presión desde la mitad de cancha en los primeros minutos. El juego de los de Scaloni pasaba principalmente por la franja derecha, donde primero se estacionó Ocampos cara a cara con Mena. Pero asimismo era el sector donde Di María buscaba su sociedad con Messi para prosperar en ataque.



Así y todo, el conjunto del uruguayo Lasarte llegó primero y Cuti Romero tuvo un quite fenomenal, de taco, cuando Vargas se iba solo de cara al arco.

Entonces, a los 22 minutos, Maripán derribó a Lautaro en el área, el árbitro Valenzuela consultó el VAR, decretó penal y Messi, con clase, puso en ventaja a la Argentina.

Poco después, una falta innecesaria cerca del área argentina provocó un tiro libre de Aránguiz, que ejecutó largo para la habilitación de Medel y la posterior definición de Alexis Sánchez, otro histórico del equipo trasandino.

Fue un baldazo de agua fría para la Selección, que antes del descanso pretendió ponerse otra vez arriba en el marcador, pero un tiro libre de Messi que se metía en el palo izquierdo fue desviado por el arquero Bravo de forma magnífica.

Para la segunda etapa, Scaloni sacó a Martínez Quarta y a Ocampos para mandar a la cancha a Lisandro Martínez y a Joaquín Correa. Este último protagonizó una jugada a pura guapeza en la que dejó a tres rivales en el camino y cedió para Di María, quien al borde del área primero ensayó una especie de taco fallido y luego pudo rematar, pero a las manos de Bravo.

Pero la Selección perdió el control del juego e incluso se mostraba impreciso en los pases. Messi se retraba demasiado para recibir y enseguida perdería a un socio, porque Di María le dejó su lugar a Julián Alvarez, el delantero de River que hacía también su debut absoluto con la albiceleste.

Enseguida, Lautaro Martínez -al que hasta el momento le tocaba jugar prácticamente de espaldas y casi no había pesado en ataque- tuvo dos aproximaciones: un primer remate al arco, que también encontró las manos del seguro guardametas chileno, y a continuación un zurdazo que se fue desviado.

La Selección volvió a ponerse en onda, metía presión y no dejaba salir a los chilenos, cuyo peso específico ya no era el mismo que en los primeros 45 minutos. Pero al conjunto de Lasarte, lejos de los primeros puestos clasificatorios, el empate no le servía y se mantenía expectante con llegar al territorio defendido por Emiliano Martínez, a la espera de errores ajenos.

Pese a lucir un poco cansado, Messi tuvo un par de chances más de zurda, pero no pudo batir al seguro Bravo. Argentina mereció un poco más, pero para ello deberá mejorar y dejar de lado esos momentos laguneros que no sólo preocupan sino que no suman ni ganan partidos.

Con el 1-1 final, el seleccionado nacional sigue segundo con 11 puntos, a uno del líder Brasil. Chile, en tanto, se encuentra fuera de la zona de clasificación, con cinco unidades.