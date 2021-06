Me atrevo a pensar que el Ceo de Netflix y hasta sus mismísimos fundadores habrán sentido como un incómodo orgullo en su base de Los Angeles al enterearse de que un jefe de Estado, el expresidente Mauricio Macri, plantaba sus obligaciones de mandatario a las siete de la tarde a más tardar para ponerse a mirar una serie: el propio Macri admitió en tevé, sin sonrojarse, que lo hacía para relajarse y olvidar por un rato el incendio devorador en que iba convirtiendo al país con su festival de devaluaciones y endeudamiento. El asunto no es nuevo en la historia, no hay que olvidar que Nerón incendió Roma mientras acariciaba una lira para aflojar tensiones.

“El gobierno de Macri fue una tragedia”, acaba de decir el gobernador Juan Manzur replicando la misma consideración que hizo el exjefe del Pro sobre el gobierno de Alberto Fernández. Para no simplificar hay que ir a la médula del asunto y a lo que nadie de la gestion macrista parece querer responder, ni siquiera el diputado radical José Cano, coprovinciano, quien dejó la gestión del Plan Belgrano para ser diputado nacional en 2017. Como se sabe, el Plan Belgrano contemplaba la inversión de 16 mil millones de dólares en infaestructura y renovación de obras que incluían el Belgrano Cargas, miles de kilómetros en rutas y obras hidráulicas. A la vista de los magros resultados, y después de haber usado en vano nada menos que el nombre de quien tal vez fue el mayor prócer de nuestra historia, cabe preguntarse ¿qué pasó con esa plata? Todavía hoy nos deben una respuesta.

Eso sí, prefieren confundir a la gente y hacer una ganancia chiquita, una jugada miserable, para sacarle tajada a la crisis que sobrevino con la pandemia. Es una actitud francamente mezquina que en medio de la tormenta de identidad que apuró el macrismo todavía cuesta comprender. Cuesta entender por qué el radicalismo, que forma parte de la coalición Juntos por el Cambio, sigue enredado en el síndrome de Estocolmo que ejerce sobre él la facción neoliberal que encumbró a Macri.

Por eso vale machacar que nuestra prioridad es ocuparnos de lo que aflige a los argentinos y en especial a los tucumanos: debemos cuidar la salud y la vida. Porque la pandemia se lleva vidas, la gente necesita dirigentes responsables, no dirigentes que frivolicen la política. Creo que Manzur se quedó corto al caracterizar el gobierno que nos precedió como una “tragedia” porque sencillamente esos cuatro años de gobierno desataron una catástrofe antes de otra catástrofe.



*Diputado nacional por Tucumán y dirigente de La Bancaria.