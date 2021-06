La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires podrían abrir la vacunación de personas menores de 50 de la población general, es decir sin enfermedades previas, antes de fin de mes. El ritmo de la llegada de vacunas, y también de la vacunación, se viene acelerando, de manera que la franja de 50 a 59 estará siendo citada desde este lunes y, si todo marcha como en los últimos diez días, empezará la convocatoria de menores de 50 en la semana que arranca el lunes 21 de junio o, a más tardar, el 28. En paralelo, se aplicarán 400.000 dosis 2 de la vacuna Sputnik a partir del miércoles próximo. El distrito bonaerense, además, llamó a vacunarse, sin turno, a los mayores de 70 que así lo quieran. Es uno de los objetivos: empezar a buscar a quienes no se inscribieron. En el horizonte también está la idea de que enfermeros salgan barrio por barrio a vacunar a personas que todavía no lo hicieron.

Vacunas

Este lunes llegan 1.400.000 dosis, de las cuales 900.000 de Oxford/AstraZeneca vienen desde Albuquerque, Estados Unidos, con la sustancia activa fabricada en Argentina y terminadas en el país del norte.

Por la tarde, en otro vuelo de Aerolíneas Argentinas vienen 500.000 dosis de Sputnik V. Del total, 100.000 serán dosis 1 y 400.000 dosis 2. Además, en ese mismo avión viene el material para terminar un millón de dosis en el laboratorio Richmond, tal vez antes de fin de junio.

Durante la semana está previsto el arribo de otro avión, esta vez desde México, con 800.000 dosis de Oxford/AstraZeneca. El principio activo fue producido por mAbxience en Garín y la terminación en Liomont de México.

Todo indica que en los próximos siete días vendrá otro avión de Moscú y hacia el fin de semana podrían llegar dos millones de dosis de Sinopharm, contratados con el laboratorio chino.

Con semejante flujo de vacunas, gestionado por la ministra Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se prevé que se puede mantener el ritmo de la vacunación: el viernes se batió el record con 356.000 aplicaciones. Sábados y domingos se vacuna menos, pero la estimación es que podría llegarse a 250.000 en cada día de este fin de semana.

Grupos bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires ya tiene numerosos distritos en los que se empezó a vacunar a personas de entre 50 a 59 años, sin enfermedades previas. Este sábado se enviaron 131.000 convocatorias para esa franja. El grueso de las citaciones llegará la semana que viene, pero fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, que encabezan Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, sugirieron que podría terminarse con esa franja antes o durante la última semana de junio. Eso deja abiertas las chances para citaciones de personas de menos de 50 años para el lunes 21 de junio o en los días posteriores.

Al mismo tiempo, este lunes, el distrito bonaerense recibirá unas 160.000 dosis 2 de Sputnik, para completar la vacunación de quienes se dieron la dosis 1 de la vacuna rusa, principalmente en marzo.

Búsqueda

En la conferencia de prensa del viernes, el gobernador Kicillof, el ministro Gollán y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, sorprendieron con el anuncio de que la vacunación de mayores de 70 pasa a ser libre, o sea sin turno. Sólo hay que presentar el DNI.

En el distrito bonaerense preocupa que de un total de siete millones de ciudadanos aptos para inscribirse, lo hicieron seis millones. Es decir que hay un millón a los que hay que buscar y convencer. No es un gran porcentaje, pero sí es un gran número que, si se contagia, constituye un fuerte dolor humano y también un problema sanitario. Facilitar las cosas -no necesitan turno- es una primera iniciativa, pero más adelante, cuando se haya vacunado a la mayoría de los inscriptos, se piensa en equipos que irán a los barrios a vacunar. El acuerdo con el laboratorio indio Bharat contempla justamente tener una vacuna que se mantiene a temperatura ambiente y no requiere una gran logística para ir a los barrios a vacunar.

Grupos porteños

Este fin de semana la Ciudad de Buenos Aires está terminando de vacunar a todas las personas de riesgo. O sea a los mayores de 60 y a quienes tienen entre 18 y 59 años, pero con enfermedades previas.

El viernes se empezaron a inscribir los de 55 a 59 años sin comorbilidades, o sea población general. Se inscribieron 50.000 porteños y, de acuerdo al cálculo de las autoridades, se podría terminar de vacunarlos el miércoles. Por lo tanto, habrá inscripción esta semana, antes del jueves, para los de 50 a 54 años, sin comorbilidades.

CABA recibirá este lunes unas 30.000 dosis 2 de Sputnik. El ministro Quirós calcula que no se necesitará más de un día o un día y medio para aplicar esas dosis a quienes recibieron la dosis 1 en marzo.

Con ese panorama es posible prever que los grupos de 50 a 59 terminarán de vacunarse alrededor del día 15 o 17 y eso abre la posibilidad de inscribir y vacunar a menores de 50, sin enfermedades previas, a partir del lunes 21.

Tanto las autoridades bonaerenses como las porteñas son cautas, no quieren arriesgar fechas que -según ellos- no están aseguradas. Sin embargo, hace 15 días decían que era improbable la vacunación de personas menores de 60 antes de fin de mes y el proceso está ya avanzado a principios de junio. La clave es el flujo de vacunas y eso se está produciendo de manera notable: tres millones de dosis o más por semana. Eso contrasta totalmente con el discurso opositor que hasta ahora sigue clamando que “no hay vacunas”.