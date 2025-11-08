Con la aparición de Lionel Messi, Ángel Di María, Dibu Martínez, el productor musical Bizarrap e incluso la estrella de mar viral del Conicet, la marca que auspicia a la scaloneta publicó un spot para presentar la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026. Truco, asado de obra y metegol.

-“¿Ya arrancó?”, pregunta Julián Álvarez.

-“¿Qué te parece?”, responde Lionel Scaloni mientras lee un diario que titula: “¿Sigue el sueño argentino?"

Luego aparecen Lionel Messi, Cuti Romero, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Exequiel Palacios, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Dibu Martínez, Thiago Almada, Giovani Simeone, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, el exfutbolista de la Selección Ángel Di María, el presidente de la AFA Claudio Tapia e incluso el productor musical Bizarrap y la estrella viral del stream del Conicet, entre otros.

Durante el spot los futbolistas juegan una partida de truco y en el medio hay referencias al día a día argentino: mate, un grupo de jóvenes comprando cerveza en un supermercado chino, otro pidiendo “tuco” para la pasta, Echeverri y Mastantuono jugando al metegol, con el clásico “jugá callado” cuando uno grita el gol, un asado de obra y la mencionada estrella de mar del Conicet. La pieza audiovisual cierra con Messi diciendo “quiero a un vale 4” y todos sonriendo, saludándose y aplaudiendo.

Los próximos partidos de la selección argentina

Argentina se prepara para el Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio del año próximo. La Selección no solo intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 --algo que solo Italia y Brasil han conseguido--, sino que también llega como bicampeón de la Copa América.

El siguiente compromiso confirmado del equipo dirigido por Lionel Scaloni es el viernes 14 de noviembre frente a Angola en Luanda, capital del país africano. En la tarde del jueves, el DT publicó la lista de convocados para ese compromiso. Será el último encuentro de la Selección antes de la Finalissima de marzo de 2026 ante España. Antes, el 5 de diciembre, el sorteo de la fase de grupos del Mundial.

Lista de convocados de Argentina para el amistoso vs. Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benitez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez, (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

