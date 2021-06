La jueza de primera instancia Victoria Mosmann encabezó la semana pasada una audiencia con las partes que intervienen en un amparo colectivo para el Servicio Penitenciario de Salta permita el ascenso de mujeres en su plana mayor.

El amparo ya cuenta con una sentencia favorable de esta magistrada, que ordenó la adopción de medidas de acción positiva para perforar el techo de cristal que impide el acceso de las mujeres. La audienciia se convocó porque el abogado Ramiro Ulivarri, representante legal de la agente penitenciaria Yone Farfán, que presentó el amparo, hizo un pedido de ejecución de sentencia debido a que en los ascensos de 2021 ninguna mujer llegó al cargo de prefecta.

El amparo colectivo fue promovido por Farfán y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades contra la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta.

"Hubo cinco postulantes (a los cargos de plana mayor en los últimos ascensos), había una sola mujer. Ascendieron a los varones y a Yone no le otorgaron el ascenso. Del otro lado argumentaron que no le van a dar el ascenso porque Yone lo que tenía era que había sido afectada al Ministerio de Seguridad y que por ese motivo no le correspondía. Sin embargo, quien la afecta al Ministerio de Seguridad fue la misma dirección del Servicio Penitenciario", dijo Ulivarri a Salta/12.

Los ascensos fueron en enero de 2021 y la Dirección General del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de Salta, solo elevó al cargo de prefectos a dos varones y a otro como interino. Mientras, se volvió a excluir a Farfán, la agente penitenciaria que en 2019 recurrió a la justicia con una demanda porque no le reconocían el ascenso a subreprefecta y luego en 2020 presentó un amparo en el que exponía la imposibilidad que afrontan las mujeres para ascender a cargos de jerarquía, en su caso a prefecta.

En la resolución del caso, la jueza Mosmann sostuvo que “la aplicación de la perspectiva de género como forma de lograr un efectivo acceso a la justicia y así conformar la efectividad de los derechos que se invocan afectados, es una mirada ya generalizada en los tribunales argentinos”. Y dispuso que debía incorporarse el 1% de mujeres a los cargos de plana mayor.

La audiencia realizada la semana pasada fue de conciliación entre las partes. Ulivarri dijo que se solicitó un informe al Servicio Penitenciario. "Evaluaremos qué es lo que presentan. Estamos a la expectativa de cómo sigue el trámite de ejecución de sentencia", expresó. "La jueza tiene plena discrecionalidad para determinar cuáles son los pasos para llevar los pasos de ejecución de sentencia", añadió el letrado.

Ulivarri además resaltó que al grado de prefecto "ascendió el hermano del director del Servicio Penitenciario. El mismo que afectó a Farfán al Ministerio de Seguridad. Y que le denegó el ascenso por estar afectada al Ministerio".

Desde el Ministerio de Seguridad no se pronunciaron sobre esta nueva instancia del amparo colectivo y el reclamo de ascenso para las mujeres.

Antes se había negado que hubiera un incumplimiento al fallo de la jueza y se había asegurado que el 25% del personal penitenciario es femenino, aún cuando la población penal de mujeres es de 173 internas, que equivale solo al 5% de la población penal total. Se aseguró asimismo que este año ascendieron 257 mujeres, el 28% del total de ascensos, que incluyendo a los varones sumaron 916.

Respecto a Farfán, desde la cartera de Seguridad informaron antes que debían ver por qué la junta evaluadora calificó a Farfán como “no apta al ascenso”, ya que hay condiciones de servicio y profesionales que se tienen que cumplir. También destacaron que hay una subdirectora general, Marta Padilla, y que en la plana mayor del Servicio Penitenciario que tiene ocho áreas, hay tres que están a cargo de mujeres.